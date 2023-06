Joven se queda dormida en autobús y le sucede una lamentable experiencia

Es una realidad que en el transporte público se pueden encontrar una gran variedad de historias.

Millones de personas alrededor del mundo lo utilizan para desplazarse a su hogar, trabajo o a una reunión con seres queridos.

Sin embargo, los autobuses y el metro son lugares tan copados por personas que pueden ocurrir algunos accidentes, sin olvidar que los usuarios deben estar al pendiente de no ser “víctimas de los amantes de lo ajeno”.

Ahora, en las redes sociales se hizo viral un video de una chica que tuvo un incidente, que puede ser tomado o no a la ligera.

Influencer sufre una travesura de un niño en el transporte

Se trata de Carolina Moura, una usuaria conocida como @carolynnna, quien reveló que se quedó dormida en el bus, sin imaginar lo que le podría pasar.

@carolynnna Escuchame como es de fuerte? Y la señora que no dice nada???? En fin siganme y a veriguen el final de esta triste historia ig/: carolynmoura ♬ Elevator Music - Bohoman

Y es que, un pequeño le amargó el día, al cortarle un gran mechón de cabello, por lo que tuvo que hacerse un cambio de look.

“Un niño me acaba de mochar el pelo en el bus. O sea, yo tengo muchísima facilidad para quedarme dormida en cualquier lado. Fui al gimnasio y hacer algunos recados (...). De repente, tenía atrás a un niño y una madre, oía que ella le daba un golpe a su hijo y se salieron del bus corriendo. No he llorado ni nada, estoy como en shock”, dijo la influencer, que cuenta con más de 1.2 millones de seguidores en TikTok.

De hecho, su historia se hizo viral, pues en un par de videos en el que explica el accidente suma cerca de ocho millones de reproducciones.

@carolynnna Si llega a ser mi hijo le falta españa pa correr jajajajaja ♬ Storytelling - Adriel

Aunque en un principio, la chica se mostraba en shock y desconcertada, después lo tomó a la ligera y hasta bromeó en negarse a tener hijos en un futuro.

Los usuarios le dieron consejos y aplaudieron su forma de ver la situación.

Las mejores reacciones

“No hay mal que por bien no venga”.

“Qué bien que pienses así”.

“La madre es quien debería pedir perdón por su hijo”.

“Hay que tomarlo con humor”.

“Dios me libre de algo así, porque no creo tener paciencia”.