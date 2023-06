Exhiben un registro fotográfico tomado entre 1963 y 1964 por Paul McCartney

Desde sus inicios en 1960, los Beatles fueron una verdadera sensación en el mundo artístico que, sin duda alguna, cambiaron la historia de la música, siendo febrero de 1964 la explosión de su fama al pisar por primera vez el territorio estadounidense para acudir a la invitación del famoso programa televisivo, The Ed Sullivan Show.

A tan solo tres meses del desembarco norteamericano, Paul McCartney, realizó para su uso personal un registro fotográfico sobre el acontecer de la vida londinense con respecto al fanatismo y furor generado por la agrupación entre noviembre del 1963 e inicios del histórico febrero de 1964.

En el 2020, cuando comenzaba la terrible pandemia por el COVID-19 y obligaba a todos a encerrarse para cumplir con la cuarentena obligatoria, ese momento permitió que el histórico bajista de 81 años, mientras trataba de matar el aburrimiento, encontrara dichas fotos y ahora 57 años después, quien desee las puede apreciar en una exposición en la National Portrait Gallery de Londres.

“Los ojos de la tormenta”

The eyes of the storm (Los ojos de la tormenta), fue el título elegido para la nueva exhibición fotográfica, realizada por Paul McCartney con una cámara Pentax a principios de los pasados años 60, cuando el cuarteto musical de la ciudad de Liverpool se convertía en un fenómeno mundial.

En las fotos se pueden ver importantes momentos íntimos de todos los Beatles, detallando una mirada única sobre el ambiente y cómo los músicos observaban como su idolatría iba creciendo. Estas imágenes inéditas nunca fueron pasadas a papel, por ello, la gran importancia de la misma.

“Es fascinante porque por supuesto los Beatles son tan famosos, casi legendarios. Todas estas fotografías muestran por primera vez cómo era percibida por los Beatles la Beatlemanía, es extraordinario”, comentó a EFE el director de la National Portrait Gallery, Nicholas Cullinan, quien también remarcó su agradecimiento a McCartney por ser “generoso con su tiempo, dedicando horas y horas para compartir sus recuerdos detrás de cada trabajo. Realmente trajo un sentido muy íntimo de cómo fue vivir eso”.