Emface: en qué consiste esta técnica de ‘yoga facial’ y tecnología de precisión

Es un error pensar que los tratamientos faciales son para personas de edad más avanzada. Actualmente la gente ha tomado una mayor conciencia de los cuidados preventivos, logrando tratar y prevenir la flacidez del rostro y mejorar la calidad de piel a temprana edad.

Y en esto la tecnología ha jugado un rol fundamental: cada día hay nuevas máquinas y nuevos tratamientos que ayudan en este camino.

Los principales factores de riesgo

Los principales factores son la edad, la exposición a la luz ultravioleta (UV), que acelera el proceso de envejecimiento natural, la cual es la causa principal de la aparición de arrugas precoces; el tabaquismo, y las expresiones faciales que se repiten en el tiempo.

De hecho, las arrugas de expresión más clásicas son las conocidas como “patas de gallo”, que se destacan principalmente al momento de sonreír. También están las arrugas de expresión horizontal de la frente y las verticales de la entreceja.

Nueva tecnología: Emface

Emface es un nuevo enfoque del rejuvenecimiento facial. Se trata de un dispositivo que combina HIFES (high-intensity facial electrical stimulation) con radiofrecuencia, es decir, utiliza campos eléctricos de alta intensidad emitidos simultáneamente con radiofrecuencia sincronizada.

EMFACE

“Emface es un tratamiento innovador y tecnológico que logra un efecto lifting y mejora la piel, sin agujas, ni cirugía, y sólo en 20 minutos. Es un dispositivo médico que consta de dos tecnologías en un solo aplicador. La radiofrecuencia sincronizada para mejorar la calidad de piel, aumentando la producción de colágeno y elastina, y los HIFES (estímulos eléctricos de alta intensidad) que actúan sobre la musculatura elevadora de la cara, provocando un efecto lifting automático”, nos explica Isabel Oporto, directora clínica de Clinica Ginestética.

En simple, la combinación de esta tecnología logra mejorar la densidad y tono de los músculos faciales y de sus fascias y, además, estimula la producción de colágeno y elastina en la piel. Por lo tanto, actúa sobre dos causas importantes del envejecimiento facial: la pérdida de tono muscular y la pérdida de colágeno.

¿Cómo es el tratamiento?

Al paciente se le colocan unos terminales adhesivos en la frente y en ambas mejillas, así como un parche en la espalda para activar la radiofrecuencia. La sesión dura 20 minutos. Aunque la técnica tiene un efecto “flash” inmediato, los resultados se empiezan a ver a partir de la tercera sesión y duran casi un año. Se recomienda cuatro sesiones al año con una semana de intervalo entre cada tratamiento.

EMFACE

A diferencia de otras técnicas que se utilizan en medicina estética como las infiltraciones, el microneedling o Ultherapy, Emface no produce dolor. Durante el tratamiento, el paciente nota cómo se mueven los músculos al ser estimulados, produciendo una sensación de hormigueo que no resulta desagradable. Después de este proceso, el paciente puede hacer una vida totalmente normal ya que no hay inflamación ni hematomas.