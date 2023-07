Trabajos insólitos: abrazador profesional, oledor de axilas y más

¿Te has preguntado cuáles son las profesiones más inusuales que existen? o ¿Quisieras cambiar tu trabajo por algo menos esclavizante? Pues hay varias opciones que te asombrarán. Aquí te diremos todo lo que necesitas saber para que puedas decidir.

La tiktoker Laura Casquero subió a su cuenta @mb_talents de TikTok, un top que tituló: “Trabajos absurdos que me gustaría haber conocido antes de empezar a estudiar mi carrera”.

En el clip viral, la joven muestra una lista de empleos realmente insólita que deja a muchos con la boca abierta, pues la mayoría de las personas no se imagina que pagan por hacer estas tareas, y mucho menos, que son también pagadas.

El primer trabajo que ella presenta es el de “abrazador profesional”. Alguien que se dedique a esto tiene un sueldo de 1.600 euros.

Luego está el de “oledor de axilas”, que es el nombre que ella da al puesto de oler las axilas de otras personas para probar la efectividad de los desodorantes. El sueldo es de 2.500 euros al mes. “Esto es algo que yo hago sin querer en el metro”, dijo Laura irónicamente.

La joven continúa agregando que, en tercer lugar, está el “probador de camas”, afirmando que también tienen una ganancia de 2.500 euros. Además, “te regalan el colchón. “¿Qué es eso? ¿Por qué no lo anuncian en todos lados?”, enfatizó.

El cuarto puesto pertenece al “catador de helados”, un cargo que calificó como el “sueño frustrado de todo niño”. Es uno de los mejor pagados: 4.500 euros mensuales.

También, está el puesto de “rescatador de pelotas de golf” con pago de 5.000 euros al mes. “Es ir como un perrito a traer las pelotas que las personas tiran con palos”, dijo ella.

Para finalizar, menciona al oficio de “catador de comida de perros”, con la increíble ganancia de 5.000 euros al mes.

Viral

El video de Laura es viral. Tiene 1.7M de likes, más de 10 mil comentarios y ha sido compartido 48.7K veces por los usuarios.

Ella pregunta sobre los trabajos: “¿A cuál accederíais vosotros? Yo creo que, a todos, si os soy sincera. Jajajaja”.

Los usuarios reaccionaron dejando diversos comentarios acerca del contenido del video entre los cuales destacan los siguientes: “Le dije a mi mamá que quiero ser catador de helados y me dijo que busque dónde puedo recibir un curso para serlo, que ella me lo paga”, “me he equivocado de profesión, claramente. ¿Dónde se inscribe uno a esos trabajos?”, “yo a todos menos los dos últimos”, “por 1600 soy capaz de abrazar a un león”.