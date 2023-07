¡Y soporten! Cazzu habló de la maternidad en Playboy: “El embarazo no resta sensualidad”

Cazzu encendió las redes sociales, luego de mostrar su aparición junto a Christian Nodal en la revista Playboy, mientras vive la recta final de su embarazo, demostrando, igual que Rihanna, que la sensualidad no se pierde durante la maternidad.

Las sensuales fotografías las compartió a través de su cuenta de Instagram a sus más de 12 millones de seguidores, con una portada en la que posaba con un sombrero vaquero, guantes de cuero que estaban envueltos por unos anillos plateados que formaban la palabra ‘Cazzu’, a los que le sumó solo unos jeans abiertos que dejaban al descubierto su lencería con un resorte de incrustaciones de pedrería.

Cazzu Instagram: @cazzu (Instagram: @cazzu)

A sus 29 años, la argentina está promoviendo un nuevo discurso donde la maternidad no sea vista como la sociedad ha acostumbrado por años, sino por lo que para ella es, mostrando que no se pierde ni la sensualidad, ni tampoco las mujeres deben ceñirse a un estilo clásico, de ropa con tintes románticos, colores pastel y un cuerpo cubierto.

Justo como lo hizo Rihanna, la cantante latina, está promoviendo una nueva mirada a las mujeres embarazadas, tratando de eliminar tabús, eso sí, como sabemos, Cazzu ha sido comparada y atacada por los looks que utiliza y por tener un estilo completamente distinto al de Belinda, la ex novia de Christian Nodal, con quien estuvo a punto de llegar al altar.

Cazzu protagoniza portada de Playboy y envía poderoso mensaje

La revista Playboy México, compartió la entrevista exclusiva que tuvieron con Cazzu donde hablaron sobre los cambios que sintió durante su embarazo y si esto ha sido ‘impedimento’ para mostrarse tal cual es, a lo que la argentina, sin tapujo alguno, compartió que seguía siendo la misma persona, hablando de lo mismo, pensando lo mismo, con los mismos deseos y hasta más, e incluso comentó que dependiendo de cada mujer, el embarazo no resta el atractivo.

“Creo que por mucho tiempo vimos al embarazo como una etapa dulce y tierna, y seguramente lo sea, en el interior de quienes desearon y disfrutan su embarazo. También se suele ver como un momento frágil y se le carga de cierta pureza y hasta, de decadencia entre los pensamientos más misóginos, que son muchos. En mi caso yo sigo siendo la Cazzu que todos conocen”. Comentó a la afamada publicación para caballeros.

A su vez, habló del odio que existe en redes y el apoyo que Christian Nodal ha representado para ella, comentando que se llegan a turnar sus calendarios para acompañarse mutuamente y que, cada vez que le pregunta sobre como luce con el embarazo, el cantante de regional mexicano le sube el autoestima, y ama sus looks.

Cazzu envía un poderoso mensaje ante su aparición en Playboy

Lamentablemente, Cazzu siempre ha sido señalada, ya sea por sus controvertidos looks o por su propio estilo que está muy alejado de ser igual al de Belinda, la argentina no ha dejado de ser el centro de odio de personas que no saben lo hirientes que pueden ser para una figura pública.

Al saber que podría ser señalada por su aparición en la revista Playboy, la cantante, de 29 años, compartió un poderoso mensaje que desató los aplausos de sus seguidores comentando que una mujer embarazada, no deja de ser sensual.

La novia de Christian Nodal comenzó su mensaje comentando “Soporten…” y continuó: “Son ilusos si piensan que yo no sé lo que genera en la gente una cosa tan simple. Los hago caer en la trampa de su propia mente y de una cultura que tiene mucho para decir de mujeres y más de madres. Me espero lo peor de sus opiniones y también lo mejor, lo hago sin ánimos de agradar a todo el mundo. Sólo a mi gente”.

Muy a su estilo, calló a los haters con un poderoso mensaje, mostrando la realidad de los embarazos y hablando de lo poco que la gente la conoce, para saber cómo es su forma de vestir, de actuar y de que son las letras de sus canciones. “Son conejillos de india para mí las personas que jamás han escuchado una canción mía y menos la han entendido. Mi música es obscena, señora, es rebelde y habla de sexo. Para ustedes todo esto debería ser santo y tierno, para mí no. Mi bebé está a salvo, no se preocupen. Mi bebe sabrá antes que ustedes que los bebés se hacen cog*%{%{ndo y las embarazadas también jaja”.

¿Cuándo nace el bebé de Christian Nodal?

Fue Christian Nodal quien, emocionado, reveló algunos detalles del embarazo de Cazzu, del que se especula que se trataría de una niña cuando el cantante comentó en una entrevista que quería que su hija lo viera sin tatuajes en el rostro.

Adelantó que aunque le gustaría que se llamara ‘Zoro’ en caso de que se tratara de un niño, sabe que la mamá no lo dejaría. Además, como sabemos, la cantante se encuentra en la etapa final de su embarazo, por lo que se especula que podría nacer en otoño de 2023, en el mes de septiembre.