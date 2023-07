Cuándo hablan los hombres infieles con sus amantes: el día y la hora que lo hacen para que no los descubras

Si sospechas que tu pareja tiene una amante, existe una hora en la que ellos normalmente suelen hablar con ellas así que debes estar atenta para confirmarlo.

Y es que los expertos y especialistas indican que hay una hora en específico en la que los hombres tienden a hablar con sus amantes, y es la hora perfecta para no ser descubiertos por ti.

No hay nadie que tenga más cuidado para lograr su engaño que los infieles, son muy astutos e inteligentes así que te decimos la hora en la que suelen hablar con sus amantes para que no te dejes engañar.

La hora en la que los hombres hablan con sus amantes para que tú no los descubras

Según revelan los especialistas, del 25 al 65% de los hombres son infieles y están insatisfechos en sus relaciones, pero se niegan a terminar contigo, por lo que prefieren tener dos o más mujeres.

Por lo tanto, los hombres infieles suelen hablar con sus amantes los lunes en la mañana, entre las 8 y 9 de la mañana, pues generalmente a estas horas ya están en el trabajo y es más seguro para que no los descubras.

Y es que los ellos suelen dedicar los fines de semana a la pareja y no tienen contacto con sus amantes, pero al iniciar la semana laboral aprovechan para volver al ruedo y es el plan perfecto para ellos.

Sin duda es una gran estrategia porque lo hacen cuando no están contigo para que no te des cuenta, por eso es importante que estés muy atenta y no dejes que te vea la cara.

Así que si sospechas de alguna traición es mejor que lo enfrentes y hables con tu pareja, pues te mereces algo mejor y mereces ser feliz.