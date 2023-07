Inaudito: Este padre le robó a su hija el dinero de su beca y la bloqueó del chat

La historia de una niña cuyo padre le robó una beca de 7 mil pesos y luego la bloqueó en las redes sociales ha generado indignación en los últimos días.

El padre, aprovechándose de su posición, se quedó con la beca que su hija había ganado por su buen promedio académico. La madre de la niña ha recurrido a Facebook para hacer público lo sucedido compartiendo imágenes donde se evidencia que el padre no respondía a ninguno de los mensajes de su hija.

La madre compartió todo el hecho en Facebook

Como beneficio otorgado a los empleados en el trabajo del padre, fue proporcionada una beca a los hijos de los trabajadores que tuvieran buen promedio. No obstante, el padre, sin mostrar ningún remordimiento, decidió quedarse con el dinero depositado e ignorar los mensajes recibidos, incluso llegando al extremo de bloquearla en las redes sociales.

Para conmemorar el día del padre... hablemos de un padre que: *Ignora los mensajes de su hija *ignora y se sorprende al... Posted by Irma Caceres Acevedo on Sunday, June 18, 2023

Este triste caso refleja la falta de responsabilidad y empatía por parte del padre hacia su propia hija. Robarle la beca que le correspondía es un acto egoísta y despreciable que ha causado un profundo impacto emocional en la niña. La madre, al exponer públicamente esta injusticia, busca generar conciencia sobre las consecuencias negativas de las acciones del padre.

Es importante recordar que el bienestar emocional y económico de los hijos debe ser una prioridad para los padres. “Qué bueno que haces tu denuncia pública pero estos tipos no tienen vergüenza, presenta tu demanda ante las autoridades, que no se salga con la suya”, “Ay bonita, te estás tardando en demandarlo, ahí entrarían varios cargos por cierto.”, “Con la vara que mide, va a ser medido, cuando sea viejo…”, “hay gente que no debe tener hijos”, “Esa persona no tiene dos cosas en la vida “madre y vergüenza””, fueron tan solo algunos de los comentarios.