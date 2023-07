Threads: La nueva app rival de Twitter rompe récord en escasos días de su lanzamiento

En el caótico día que Elon Musk decidió restringir la cantidad de tweets que se podían ver en Twitter, Mark Zuckerberg aprovechó una oportunidad de oro y ya ha podido ver los frutos. Y es que Threads de Instagram alcanzó los 100 millones de usuarios en unos pocos días, lo que la convierte con creces en la aplicación de más rápido crecimiento de la historia.

Durante la mañana del lunes, según un rastreador que analiza los números que se hacen públicos con cada cuenta de Threads, el sitio logró el hito. Anteriormente, había sido ChatGPT de OpenAI la app con mayor crecimiento, pero el sitio tardó dos meses en llegar a los 100 millones de usuarios.

Threads, que se lanzó a última hora del miércoles, tardó solo unos días en alcanzar el mismo número. Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, ha publicado una serie de actualizaciones a lo largo de esos días, diciendo que el crecimiento superó “muchísimo nuestras expectativas”: alcanzó dos millones en dos horas y diez millones en siete horas, afirmó.

Twitter, por su parte, tenía 229 millones de usuarios activos mensuales en mayo de 2022, según un comunicado realizado antes de que Elon Musk lo comprara a fines del año pasado, mientras que datos más recientes de Statista sitúan la cifra en 436 millones.

Twitter amenazó con demandar a Meta tras el lanzamiento de ‘Threads’

Twitter respondió amenazando con demandar a Meta, según la publicación Semafor, y citó una carta que un abogado de Twitter entregó a Zuckerberg.

Según reseñó The Independent, Twitter no estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios y la agencia Reuters no pudo verificar de inmediato el informe de Semafor. Mientras que Meta dijo que nadie en el equipo de ingeniería de Threads es un antiguo empleado de Twitter.

“El lanzamiento de Threads de Meta se produjo en el momento perfecto para darle una oportunidad de pelear para desbancar a Twitter”, señaló Niklas Myhr, profesor de marketing en la Universidad de Chapman, refiriéndose a la agitación en Twitter después de que limitó la cantidad de tuits que los usuarios pueden ver.

“Threads comenzará con buen pie, ya que se basa en la plataforma de Instagram con su enorme base de usuarios y, si los usuarios adoptan Threads, los anunciantes los seguirán de cerca”.