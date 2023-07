Conoce los perfumes clave para acompañarte el resto de la temporada

Los perfumes son una herramienta esencial en el día a día pero sobre todo durante la temporada de verano, ya que estos se encargan de brindarnos un toque extra de frescura y aromas dulces, frutales, cítricos o florales, entre otros tantos.

Para elegir una fragancia durante estas épocas, la mujer tiene en cuenta un amplio abanico de situaciones, lo que a veces termina complicando el proceso de selección de la misma. Es por esto que hoy te venimos a dar una lista de perfumes que te podrán acompañar en el resto de la temporada de verano, aportando notas cítricas refrescantes y alegres, sumado a la capacidad para durar todo el día.

Los mejores perfumes para usar en el resto de la temporada de verano

Empezando, tenemos una fragancia perfecta para el verano como lo es Mirto Di Panarea, de Aqua di Parma, que aporta notas aromáticas del mirto y la albahaca, sumadas al limón y a la bergamota.

Por otro lado, el 212 Heroes for Her, de Carolina Herrera, está ideado para una mujer atrevida y efervescente, elaborada a partir de ingredientes veganos, de origen sostenible y no testados en animales. Contiene notas de frutas cítricas, flores blancas y peonías.

También le sumamos a nuestra lista el Ginza Murasaki, de Shiseido. Esta fragancia está atenuada por las maderas y se caracteriza por expresar la feminidad moderna, preparada para brillar en el mundo contemporáneo.

Por su parte, el perfume La Vie est Belle, de Lancóme es una fragancia con esencia de magnolia que crea una experiencia olfativa soñada, ideal para estos días soleados y alegres. Mientras que el último de los perfumes recomendados para este verano es My Way, de Armani, con aromas de flores amaderadas, creado con ingredientes ignotos, todo guardado bajo 7 llaves para que la dama que lo tenga, sea única y original.