Los 3 mejores perfumes para hombre, según la IA de ChatGPT

Al momento de comprar perfumes, se suelen acudir a recomendaciones de muchos lugares, bien sea de perfumistas hasta de amigos. Como casi todos han probado diversas fragancias te podrán dar opiniones con experiencia. Sin embargo, existe una nueva recomendación que viene de un lugar inusual: la inteligencia artificial.

Utilizando el ChatGPT, la inteligencia artificial desarrollada por OpenAI, se puede establecer un diálogo con un chatbot y así resolver distintas inquietudes. Incluso, esta innovadora tecnología ha inspirado (y preocupado) a otras empresas, invitándolas a desarrollar otras plataformas similares (como por ejemplo Bard, la IA de Google).

No existe pregunta que la ChatGPT no pueda responder, con millones de internautas realizandole una que otra encuesta constantemente para tener solución a inconvenientes y dudas. En este caso, la tecnología de OpenAI también responde ante la pregunta de cuáles son los mejores perfumes que los hombres deben utilizar.

A continuación, estos son los mejores perfumes de hombre según la inteligencia artificial:

Dior Sauvage

El primer lugar, según la inteligencia artificial, es para Dior Sauvage. Aunque a muchos no les agrada, otros lo consideran excelente, gracias a sus notas de fondo que son ambroxan, cedro y ládano.

Bleu Chanel

Este perfume del 2014 tiene notas de fondo como incienso, ámbar, cedro, sándalo, pachulí, Amberwood y ládano y es considerado como uno de los más sofisticados en el mercado, por lo que la IA lo reconoce como uno de los mejores.

Terrer d’Hermès Hermès

Por último, una de las fragancias masculinas que no debes dejar de probar es esta de Hermès, la cual logró obtener el premio FiFi Award Fragrance Of The Year Men`s Luxe 2007 por sus notas de fondo que son vetiver, cedro, pachulí y benjuí.

Además de este podio también existen otras dos opciones extra: el Acqua di gio profundo y el One Million. El perfume de Giorgio Armani ya es un clásico que enamora con sus notas de fondo que son incienso y pachulí mientras que la fragancia de Paco Rabanne pudo obtener el aroma fresco y chispeante, hecho de mandarina roja y menta piperita mezclado con esencia de rosas y canela.