¡Lumos Maxima! Shein anuncia una nueva colección inspirada en la magia de Harry Potter

Atención todos los Potterheads. Hemos descubierto algo genial: Shein, la plataforma global de comercio electrónico donde muchos buscan prendas únicas, presentó esta semana su última colaboración con Warner Bros., el estudio detrás de la querida franquicia de The Wizarding World de Harry Potter.

Esta asociación innovadora presenta una nueva colección cautivadora inspirada en las icónicas casas de Hogwarts y la esencia de la escuela mágica más famosa del mundo.

Para todas las generaciones de fanáticos de Potter

Con un enfoque en el estilo de escuelas preparatorias, la colección ofrece piezas y accesorios encantadores para niños, mujeres, con opciones plus size, hombres e incluso decoración del hogar, lo que la convierte en una colección imprescindible para todos los Potterheads y entusiastas de la moda por igual.

En detalle, “Bringing Hogwarts to Your Wardrobe” cuenta con cuatro categorías distintas, diseñadas para satisfacer todos estilos, desde Hufflepuff a Slytherin.

- Enchanting Scholar: Abraza a tu mago o bruja interior con moda chic de inspiración académica, perfecta para Ravenclaw. Esta categoría presenta blazers, trajes y vestidos que combinan sin esfuerzo la sofisticación con el encanto escolar.

- Sporty Adventure: Para aquellos que buscan un estilo más deportivo, Shein ofrece una gama de ropa moderna y cómoda adecuada para un partido de Quidditch. Vive tu experiencia Hogwarts con piezas que celebran el atletismo, incluso sobre una escoba. ¡10 puntos para Gryffindor!

- Preppy With A Magical Twist: Eleva tu look preppy con un toque delicado. Esta categoría fusiona elementos temáticos de Harry Potter con infunde estilos preppy clásicos, creando una colección única.

- Magic Home: Transforma su espacio en un paraíso mágico con la sección de decoración del hogar de la colección. Descubre una variedad de artículos encantadores diseñados para llevar la magia de Hogwarts a tu hogar.

“Estamos emocionados de asociarnos con Warner Bros. para llevar el amado mundo de Harry Potter al mundo de la moda. Estamos orgullosos de ofrecer una amplia gama de opciones para todos los géneros y tipos de cuerpo, lo que refleja nuestro compromiso con la inclusión y la diversidad tan propia del Mundo Mágico.

La colección “Bringing Hogwarts to Your Wardrobe” estará disponible en el sitio web de Shein y en la aplicación móvil desde el 19 de julio hasta el 19 de agosto. Con piezas de edición limitada y sorpresas mágicas, se insta a los fans de la saga a no esperar para adquirir sus favoritos de este esperado lanzamiento.