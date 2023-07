Sólo tendrás 5 segundos para hallar la serpiente en este test visual

Pon mucha atención, ya que la imagen que verás a continuación tiene uno de los test más complejos que, actualmente, se encuentran en la web. De hecho, deberás usar todos tus sentidos para que puedas descifrar el enigma de este reto.

En la ilustración está escondida una serpiente, pero es capaz de pasar desapercibida, pues tiene la habilidad de ser casi invisible.

Pon mucha atención y encuentra la serpiente oculta

Agudiza tu sentido visual para que todas las jirafas no te distraigan; además, debes ser muy preciso, para que no se te escape ningún detalle.

Sabemos que eres una persona a la que le gusta estar constantemente trabajando la mente, por ello pusimos un test de estas características.

Pon mucha atención a la postal, si no puedes lograrlo te recomendamos dejar todas las tareas que estés haciendo, pues este reto necesita al 100 tus sentidos.

No te asombres sino resuelves rápido el desafío, ya que no todas las personas están listas para cumplir con ello, así que no te hagas bolas.

Mira la imagen

Test visual Encuentra la serpiente oculta.

Como puedes darte cuenta, la cantidad de jirafas es un factor que puede jugar en contra, pero creemos que tienes la habilidad necesaria para localizar la serpiente.

El tiempo estimado para solucionar el acertijo es de cinco segundos, por lo que deberás ser muy rápido y evitar que llegue a su final.

No sólo debes poner a prueba a tu mente, sino que deberás agudizar tu visión para tener mayor claridad.

Es momento de que te enfoques y, de una vez por todas, descubras en dónde está la serpiente.

Solución

Como pudiste darte cuenta, no era nada sencillo localizar a nuestra amiga, pero creemos que tuviste la habilidad para hacerlo.

La serpiente estaba oculta en la parte derecha de la imagen. Sin embargo, usó un buen camuflaje y es casi imperceptible.