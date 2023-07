Greta Gerwig rompe récord de taquilla con Barbie

Barbie apenas tiene unos días que llegó a las salas de cines pero para muchos, parecía como haber tenido toda la vida esperándola. Desde que se supo que estaba siendo producida, la película de Greta Gerwig generó mucha expectativa y no ha decepcionado. Ante la gran recepción del público y de la crítica, la cinta ha establecido un nuevo récord de estreno para una película a cargo de una directora.

De acuerdo con Collider, la cinta ya recaudó US $155 millones en su primer fin de semana de estreno, tan sólo en Estados Unidos. Esto significa un nuevo récord para una mujer directora en Hollywood, estableciéndose como la más taquillera sus días iniciales y derrotando a Anna Boden, quien previamente dirigió Capitán Marvel y había alcanzado US $153 millones en el estreno. Gerwig vuelve a demostrar que es una de las cineastas más relevantes de nuestros tiempos.

Sin embargo, es relevante mencionar que este récord solo se extiende a nivel local (Estados Unidos) pues en el panorama global las cosas son un tanto diferentes. Capitán Marvel y sus US $456 millones en su fin de semana de estreno todavía tienen a Boden como la número uno. Por su parte, Barbie obtuvo unos $337 millones.

Barbie es un nuevo gran logro de la directora

De cualquier forma, la película es un nuevo gran logro para Greta, ya reconocida por su trabajo con Ladybird y Mujercitas, escalando un peldaño más en su camino hasta ser la gran directora de blockbusters definitivos que tan sueña; así lo declaró para Rolling Stone a principios de julio:

“Creo que probablemente todos los directores tienen una liga de béisbol de fantasía en la cabeza sobre qué películas quieren hacer. Y hay algunas películas que me gustaría hacer que requieren un gran lienzo. Al mismo tiempo, he visto a tantos directores moverse entre películas más grandes y películas más pequeñas: Chloé Zhao haciendo Nomadland y Eternals. O Steven Soderbergh, o incluso mi compañero de fin de semana, Chris Nolan. Hizo la trilogía de El Caballero de la Noche, que es maravillosa, y luego hizo El Prestigio, que no es una película pequeña, pero tampoco es lo mismo. Quiero estar en muchos mundos diferentes. Ese es el objetivo”.