Arriba de una mesa y con sexy vestido: JLo llegó a los 54 con lujosa fiesta y rodeada de amor

El pasado 24 de julio, Jennifer Lopez celebró su cumpleaños 54 rodeada de sus seres queridos, presumiendo una figura de impacto, siendo una de las famosas que mejor ha sabido conservar su belleza a su edad, lo que nos hace preguntarnos ¿Tiene el secreto de la eterna juventud?

Lo mejor de todo no estuvo en la figura de impacto que posee la ‘Diva del Bronx’, sino que la actitud que mostraba, tan feliz y plena que hace que cualquiera aspire a llegar a los 54 con esa cara de felicidad y la actitud que desbordaba la fotografía que compartió con sus más de 249 millones de seguidores en Instagram.

Subida en una mesa y celebrando su vuelta al sol, Jennifer Lopez mostró uno de sus mejores looks y no solo eso, una de sus mejores facetas luego de vivir un año mediático por su matrimonio, del que muchos pusieron en duda, pero del que poco a poco ha salido airosa demostrando la estrecha relación que tiene con los hijos de Ben Affleck y Jennifer Garner.

Después de un año complicado, la actriz llega a sus 54 años en su mejor momento, con el amor de su actual esposo, con quien se dio una segunda oportunidad y festejó su primer aniversario, y sus éxitos laborales en las películas ‘Bodas de Plomo’ y ‘The Mother de Amazon Prime Video’ y Netflix respectivamente.

Jennifer Lopez presume su fiesta de cumpleaños

No por nada, Jennifer Lopez se ha ganado el título de ícono de estilo, con glamurosos looks que no solo muestran su trabajo en el gym, sino lo aficionada que es a los ostentos, como accesorios de lujo, bolsos y ropa de importantes marcas, su look de cumpleaños no iba a ser la excepción.

Con un vestido metalizado, suelto de tirantes y espalda descubierta, Jennifer Lopez, posó encima de una mesa para recibir su nuevo año, mientras sostenía una copa, varios invitados que estaban alrededor de ella se sumaron a su alegría bailando junto a la actriz.

A esta serie de fotografías les añadió una frase en la que se leía: “Mood de cumpleaños... ¡¡Todo el mes!! Siempre es un buen día cuando Lola viene a jugar... #OnTheJLo: Edición de cumpleaños próximamente”, lo que nos adelanta que su próxima edición de su famoso newsletter será sobre su fiesta”.

Disfrutando de lo que parece ser el mar de California, la esposa de Ben Affleck, lució otro atuendo de bikini negro con un caftán con estampado en forma de jaguar, al que sumó, joyería dorada, entre maxi aretes, sombrero y un gran collar de diamantes.

Usuarios llenan de halagos a JLo “¿Estás segura de que cumpliste 54?”

Sus fans no tardaron en reaccionar ante las nuevas fotografías de Jennifer Lopez, donde aplaudieron su actitud durante el festejo y lo bien que se veía a su edad: “¿Estás seguro de que tienes 54? ¡¡¡Eres tan hermosa y pareces tal vez 34!!!! ¡¡¡Espero que hayas tenido un cumpleaños fabuloso!!! ¡¡¡Parece que lo hiciste!!!” ¡¡¡Parece que lo disfrutaste!!”.

Días previos, en pleno día de cumpleaños, la cantante, encendió la red con un look de lencería blanca y tacones de punta, anunciando que se estaba preparando para el festejo.