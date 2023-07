Horóscopo de Los Ángeles y el consejo para alcanzar la paz y la prosperidad este viernes 28 de julio

Los ángeles y arcángeles se manifiestan de muchas maneras y en diversos momentos, abre tu corazón y llénate de la energía que ellos emanan cuando los invocas para agradecer o para que iluminen tu camino.

Aries

Arcángel Sabrael

La paciencia y la tolerancia son virtudes que se deben tener cuando se está en momentos difíciles en la vida. La armonía y la paz está en tus manos. Sabrael es tu ángel para iluminarte y ayudarte a dejar atrás el miedo y avanzar en el camino correcto.

Tauro

Arcángel Jofiel

No tengas miedo a enfrentar los problemas. Sé valiente y atrévete a pasar cualquier obstáculo para lograr alcanzar el éxito y la prosperidad. Invoca al ángel Jofiel para que te ilumine con su luz divina y puedas triunfar en la vida.

Géminis

Arcángel Miguel

No importa los retos que te pongan en la vida, sabes que con firmeza y determinación vas a poder salir adelante porque tienes el ímpetu para abrirte caminos. Pide al ángel Miguel para que saque del camino cualquier obstáculo que te impida avanzar.

Cáncer

Arcángel Orifiel

Cuando sientas que la tristeza invade tu corazón, piensa en las acciones buenas que puedes hacer para llenarte de amor. Eso le da paz a tu corazón. Pide al ángel Orifiel que te acompañe en este camino difícil y te ayude a tener fe y sabiduría.

Leo

Arcángel Simiel

El amor es bello, tierno, incondicional. Requiere de respeto y confianza y tú eres merecedora de alguien que te valore y te quiera por lo que eres. Tu prosperidad empieza cuando tu te valoras. Invoca al ángel Simiel para que te ayude a superar el pasado y te prepare para el futuro.

Virgo

Arcángel Rafael

Pedir ayuda no significa humillación, por el contrario, es reconocer que cometemos errores y que debemos enmendarlos con humildad. Pide a tu ángel guardián Rafael que te de sabiduría para continuar por el buen camino.

Libra

Arcángel Zafkiel

En los momentos difíciles es cuando uno observa quien está contigo y quien no, pero no para guardar rencores, sino para aprender a valorar. Tu paz mental no tiene precio, así que sigue adelante. Zafkiel es el ángel del pensamiento y de la espiritualidad, pídele amor, comprensión y sabiduría.

Escorpio

Arcángel Fanuel

Estás en momentos muy turbulentos, que no te dejan pensar ni decidir con claridad. Espera, reflexiona y luego toma decisiones para que puedas acertar y lograr el éxito. Fanuel es el ángel que estará a tu lado en momentos difíciles y te iluminará con su luz divina.

Sagitario

Arcángel Zachariel

En la medida que des amor, así recibirás. La vida es reciprocidad sin exigencias, de generosidad sin esperar nada a cambio. Zachariel es el ángel que te ayuda a tener sabiduría para superar todo lo que se te presente en la vida.

Capricornio

El arcángel Muriel

No te sientes emocionalmente bien porque los tropiezos no te han dejado avanzar. Ten paciencia y sé tolerante que las cosas se van a arreglar y la prosperidad la vas a alcanzar. Pide al ángel Muriel que te ilumine con su luz divina y te ayude a sanar el corazón.

Acuario

Arcángel Admael

Un hermoso acontecimiento está a punto de suceder en tu familia, recíbelo con mucho amor y agradecimiento porque son bendiciones de Dios y trae paz y prosperidad a tu vida. Pide al ángel Admael que te acompañe y te proteja a ti y a los tuyos.

Piscis

Arcángel Suriel

Tu premisa debe ser no aferrarte al pasado porque eso no te deja avanzar y llena de odio y rencor tu corazón. El éxito está allí y necesitas recibirlo libre de todo. Invoca al ángel Suriel para que te de sabiduría y logres sacar de tu vida eso que te mantiene atado.