Horóscopo de Los Ángeles y el consejo para lograr el golpe de suerte este lunes 31 de julio

Los ángeles y arcángeles se manifiestan de muchas maneras y en diversos momentos, abre tu corazón y llénate de la energía que ellos emanan cuando los invocas para agradecer o para que iluminen tu camino.

Aries

Arcángel Admael

No dejes que el miedo te paralice porque te resistes a los cambios. No puedes permitirte sentimientos que no te dejen avanzar porque la suerte está en tus manos. El ángel Admael está muy cerca para bendecirte y ayudarte a seguir adelante.

Tauro

Arcángel Suriel

Tu actitud ante la vida debe ser positiva porque de ello depende que puedas avanzar. Tu firmeza y fuerza de voluntad son las claves para alcanzar el éxito. El ángel Suriel está a tu lado para ser tu soporte en momentos difíciles.

Géminis

Arcángel Zadkiel

Nuevas estrategias te llevaran a un cambio que te ayudaran a lograr la prosperidad y la abundancia que mereces. El ángel Zadquiel te ayuda a transmutar las energías negativas de tu corazón y a ser exitosa.

Cáncer

Arcángel Zachariel

La generosidad y el amor te permitirán preparar tu camino para que logres alcanzar el éxito y la prosperidad a tu vida. El ángel Zachariel te acompaña en el camino para ayudarte a transitar sin sufrimientos los cambios que sucedan.

Leo

Arcángel Sachiel

Estás bendecida por el éxito y la prosperidad, así que debes agradecer a la vida por todo lo bueno que tienes y mantener siempre presente la bondad en tu corazón. El ángel Sachiel estará a tu lado para darte el don de la sabiduría y que sigas el camino del bien.

Virgo

Arcángel Muriel

Debes tener mayor control de tus emociones para lograr la paz mental y el equilibrio en tu vida personal. No dejes que la maldad de otro llene tu corazón de rencores porque no disfrutas del éxito de tu esfuerzo. Muriel es el ángel que sigue a tu lado en los momentos difíciles que te tocan pasar para llegar al éxito.

Libra

Arcángel Fanuel

Si hay relaciones que no funcionan, lo mejor es superar tus miedos y dejar que se vayan de tu lado para que puedas tener paz mental y avances a la prosperidad. Fanuel es el ángel que guía tus pasos para liberarte de las ataduras.

Escorpio

Arcángel Kafziel

No puedes perder la fe en ti misma, porque de ello depende que tu puedas superarte en la vida. Los pasos que des para resolver los problemas que sean firmes y determinantes. Kafziel es el ángel que te ayudará a vencer los miedos y a seguir adelante con generosidad y bondad.

Sagitario

Arcángel Simiel

Hay momentos de la vida en los que se está arriba y en otros cuando se está abajo. En los difíciles es el que uno se da cuenta quién está contigo y te ayuda a avanzar. Quien no aporte, aléjalo. Simiel es el ángel que guiará tu camino para que tu corazón se llene de amor y agradecimiento.

Capricornio

El arcángel Orifiel

Si tienes voluntad y ganas de salir adelante lo vas a lograr porque tu actitud positiva no va a permitir que otros en su maldad y sus rencores te saquen del camino al éxito. El ángel Orifiel está a tu lado para guiarte y para protegerte de todo mal.

Acuario

Arcángel Sabrael

Las responsabilidades que asumirás a partir de este momento, requieren de mucha astucia y concentración. Así que no decaigas si te tropiezas porque el éxito está cerca. Sabrael es el ángel que estará a tu lado para guiarte y sacar de tu camino todos los obstáculos.

Piscis

Arcángel Jofiel

El esfuerzo y empeño que le pusiste a todo lo que necesitabas para salir adelante, tiene sus furtos, así que disfruta del éxito y sonríe a la vida. Jofiel es el ángel que estará a tu lado para que la bondad y la generosidad estén en tu corazón.