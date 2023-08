Horóscopo de hoy: martes 1 de agosto para cada signo del zodiaco

Aries

Inicias un mes en el plano profesional con muy buenas perspectivas en los negocios. Mejoran las relaciones con algunas personas en tu trabajo y eso gracias a que decidiste ponerle límites a la confianza y eso trae avance económico. En el amor, algunos conflictos con tu pareja están generando malestar. Así que procura solucionarlos. Una conversación no vendría mal.

Tauro

No gastes energías en situaciones que no te competen a ti en el trabajo. Debes enfocarte en tus proyectos y en alcanzar los objetivos propuestos. Te sentirás agotada, pero debes sacar fuerza para salir adelante. En el amor, van poco a poco mejorando después de varias semanas de conflictos con tu pareja. Aprovecha para ya cerrar ese capítulo. Deja los celos.

Géminis

Debes solucionar los problemas que están afectando en el avance de los negocios, porque de ello depende que mejore tu economía. No titubees a la hora de tomar decisiones que te permitan mejorar en lo profesional. En el amor, el pasado regresa y tú le abres las puertas. Ten cuidado porque te puedes llevar una decepción.

Cáncer

Con mucho esfuerzo y dedicación por los negocios has logrado sacar adelante todo lo que estaba atrasado y ahora ves los frutos. La economía va poco a poco cambiando para ti, aprovecha salir de todos los compromisos. En el amor, la relación pasa por su mejor momento, pero debes poner orden en algunos detalles para poder consolidarse como pareja.

Leo

Debes tener cuidado con algunas decisiones que están tomando tus superiores porque eso puede generar algunos contratiempos en los negocios. Te llegan propuestas en el ámbito laboral que podrían ser una salida. Piénsalo. En el amor, tu carácter está generando algunos problemas con tu pareja. No te soporta y debes reflexionar sobre esa situación.

Virgo

Brillas con luz propia y eso muchas personas que están a tu alrededor en el plano laboral no lo ven con buenos ojos, porque no son ellos los que han logrado con esfuerzo lo que tu hiciste. Concéntrate en lo que haces para evitar traspiés. En el amor, celebra la vida que te va muy bien y que pronto el universo pondrá ante ti la persona que mereces.

Libra

No puedes hacer todo a la vez, recuerda que no todo en la vida es trabajo y que la mejor forma de resolver lo atrasado es con organización. La clave para salir airoso será saber discutir con tus superiores sin alzar la voz y sin perder el norte. En el amor, inicias una relación muy bonita con esa persona con la que jamás imaginaste estar. Aviva la llama de la pasión y consolídense como pareja.

Escorpio

Tu carácter está causando problemas en el trabajo. Bájale dos porque necesitas un equipo cohesionado para sacar algunos proyectos atrasados. Atraviesas momentos de cambios en tu forma de entender la vida que requieren de mucha paciencia. Lo vas a superar. En el amor, la familia está pasando por un momento difícil, así que ayúdalos a superarlo. No te alejes mucho porque necesitan de todo tu apoyo.

Sagitario

Se te presentan algunos obstáculos en el plano laboral que debes tener la suficiente paciencia para afrontarlos y salir de ellos. No te desesperes porque eso no ayuda. Pelea por lo que quieres, nadie va a hacerlo por ti. En el amor, hay un amigo que te invita a salir, pero como eso, amigos. No te ilusiones con algo más allá.

Capricornio

Te harán una propuesta laboral que debes mirar con buenos ojos porque sería un cambio muy importante para ti y te generará mejores dividendos. Tu economía va a mejorar si tomas la decisión correcta. En el amor, eres poco expresiva y tu pareja te exige que lo seas. Baja la guardia y reflexiona, si es una relación que ya no quieres y estás inconforme, comunícalo.

Acuario

Despreocúpate de las habladurías y los chismes, tu tienes un objetivo que cumplir y es sacar adelante los negocios. No pierdas el foco de lo que quieres. Tienes que pasar a la acción, ya no es hora de seguir reflexionando. En el amor, esta persona que llegó a tu vida te trajo problemas, desilusiones y eso te tiene a la defensiva. Pasa la página y date la oportunidad de conocer otra persona.

Piscis

No puedes seguir a ese ritmo de trabajo porque el estrés te va generar un problema de salud grave, Bájale dos y organiza el trabajo para que puedas delegar funciones. Recibirás una buena noticia económica, que sin embargo no será suficiente para saldar tus compromisos. En el amor, vas a una reunión donde conocerás a alguien que te hará latir el corazón. Aprovecha.