Conoce la mejor hora para hacer ejercicio y perder peso

Bajar de peso puede ser un logro difícil de conseguir para muchas personas, por distintos motivos. Sin embargo, existen estrategias que pueden acelerar este proceso y una de ellas pasa por el momento en que decidimos realizar el ejercicio físico.

Según los expertos en el tema, la hora en que llevamos a cabo nuestras rutinas de ejercicio puede tener un impacto significativo en la quema de grasa y por ende, que tan eficiente será el proceso de pérdida de peso. Es por esto que, a continuación, te venimos a hablar de cuál es la mejor hora para realizar ejercicio y entender cómo el horario puede influir en la quema de calorías.

Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, los adultos deben realizar entre 150 y 300 minutos de actividad aeróbica moderada a la semana, mientras que para los menores de edad se aconseja al menos 60 minutos de actividad al día.

Mantenerse activo de manera regular no solo promueve la quema de calorías y la pérdida de peso, sino que también mejora la salud cardiovascular y el bienestar general.

Esta es la mejor hora del día para hacer ejercicio

Según los consejos del experto en Fisiología Humana y Nutrición, Paul Arciero, el ejercicio matutino es una opción preferible si se busca perder grasa abdominal. Arciero, que es autor de The PRIZE Life: Protein Pacing for Optimal Health and Performance, sostiene que durante la mañana existe una “menor disponibilidad de energía alimentaria”, lo que podría potenciar la quema de grasa en comparación con otros momentos del día.

De esta forma, realizar actividad física en la mañana puede ayudar a aprovechar las reservas de grasa como fuente de energía, lo que favorecería el proceso para bajar de peso y la reducción de grasa abdominal.

También es relevante mencionar que la alimentación y la dieta jugarán un papel fundamental a la hora de lograr bajar de peso. Es más, según el experto, las personas que siguen una dieta saludable pueden hacer ejercicio a cualquier hora del día, ya que la lógica de una menor disponibilidad de energía alimentaria se mantiene constante con una alimentación balanceada. Esto significa que si se sigue un plan de comidas equilibradas y se consumen los nutrientes adecuados, el cuerpo estará en un estado óptimo para utilizar las reservas de como grasa fuente de energía durante el ejercicio, sin importar la hora en que se realice.