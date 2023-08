Mujer aseguró que perdió más de 60 kilos con almuerzo de tres ingredientes

Felicia Keathley, una mujer de California, logró perder más de 63 kilos en unos pocos meses gracias a una dieta inusual que compartió en las redes sociales. Su historia se ha vuelto viral en TikTok y otras plataformas, y muchos se preguntan cómo logró este cambio radical.

Felicia, quien tiene 27 años y es madre de tres hijos, compartió que su secreto está en el almuerzo, el cual prepara de forma rápida y saludable. Aseveró que este tipo de plato la mantiene llena durante mucho tiempo y que la hizo bajar de peso de forma sorprendente.

“Es un almuerzo de niña perezosa”, dice la mujer. Según ella, solo se necesitan tres ingredientes básicos: pollo, requesón bajo en grasa y queso cheddar rallado. Así lo compartió en su cuenta @eliciafitnesshealth de Instagram.

“Almuerzo de chica perezosa que me ayudó a perder y mantener 140 libras. Rápido, fácil, alta proteína y delish. Se ve raro, pero solo confía!!!”, escribió la joven madre con un video en el que se le ve preparando su almuerzo.

La grabación inicia con una imagen de ella con sobrepeso y luego, con su imagen actual, muy esbelta y en forma.

Opiniones divididas

Aunque algunos de sus seguidores agradecieron el consejo alimenticio y han decidido probarlo, otros han expresado su escepticismo sobre esta estrategia con productos químicos y comida congelada.

Hay usuarios que mencionaron que la idea de comer pollo y requesón juntos les revuelve el estómago.

“Realmente no me puedo imaginar comiendo pollo y queso cottage juntos... La idea me está haciendo revolver el estómago”, dijo alguien, mientras que otras personas le aconsejaron agregar vegetales al plato.

Su historia ha generado reacciones mixtas en las redes sociales, con algunos seguidores agradecidos por el consejo y otros escépticos sobre su efectividad.

Lo cierto es que a pesar de las opiniones diversas, a Felicia le ha funcionado este tipo de dieta. aseguró que lo mejor es que “toma 10 minutos prepararlo y me mantiene llena por mucho tiempo”.

Cabe destacar, que cuando habla de su secreto, Felicia sólo se refiere al almuerzo, pero no especifica cómo son sus otras comidas.