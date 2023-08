Conoce la carta del tarot para alcanzar la suerte y la prosperidad del 7 al 13 de agosto de 2023

La vida diaria y el futuro nos crean muchas dudas. Amor, trabajo, vida familiar, todo nos hace cuestionarnos y a veces necesitamos un empujoncito para salir adelante. Las cartas del tarot esta semana te guían para sortear los obstáculos que se te presenten en el camino.

Aries

El Nueve de Copas

Es una semana con importantes logros en el plano laboral que debes celebrar porque venías en picada y de repente tu suerte cambia para bien. Es recomendable que cuides las finanzas para que tengas un colchón en momento de crisis. Tienes la decisión de independizarte y eso va a requerir de una inversión grande, pero todo está a tu favor para echar andar ese proyecto. No descuides a tu pareja por el trabajo, recuerda el amor es salud mental y física así que despierta la llama de la pasión.

Tauro

El Ocho de Oros

Ya es definitivo, tienes que dar el paso para consolidarte en este trabajo y si tienes que pasar por encima de cualquiera, lo harás. Calcula muy bien las decisiones que vas a tomar porque de ello depende que tu futuro esté lleno de prosperidad. No temas dar el paso para concretar planes futuros con tu pareja. Deja de pensar demasiado las cosas y camina a la convivencia, aun cuando no esté garantizado si te irá bien o no. Si no pruebas, no lo vas a saber.

Géminis

El Diez de Copas

Todo el empeño que le has puesto a esta oportunidad laboral, ha valido la pena. Te ganaste la confianza y ahora estás en un lugar privilegiado, donde te darán la oportunidad de nuevos proyectos para brillar. Aprovecha este momento de buena racha. La carta, también te dice que estás plena y feliz con esa persona con la que estás iniciando una relación, así que disfruta de las bendiciones del universo. Te lo mereces.

Cáncer

Cuatro de Espadas

No dejes que las emociones te lleven a tomar decisiones erradas por miedo a no enfrentar la realidad. Debes tener la firmeza y la fuerza de voluntad para avanzar en medio de la adversidad. Ya verás que con los días las cosas cambian para bien. La carta también te indica que ya basta de pensar que todo está mal, de la actitud negativa. Debes activarte, tener fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida con mucha firmeza y eso pasa por tu situación de pareja.

Leo

El Carro

Vas a alta velocidad con algunos proyectos que tienes la responsabilidad de sacarlos adelante. Bájale dos a la ansiedad porque lejos de adelantar trabajo, lo que estás es estresándote y eso te puede llevar a tener problemas de salud. Al final del camino todo va a resultar positivo, pero todo a su tiempo. Una buena noticia llega a la familia y con ello celebraciones por el triunfo y el éxito de un ser querido. No descuides a ese amor que recién comienza. Dedícale tiempo, eso te ayuda a estar feliz.

Virgo

El Mago

Los próximos días serán determinante para avanzar en lo profesional. Algunos negocios que llegan a tus manos tendrás que ponerle el empeño y sacarlos a adelante. Lo que hagas en el futuro será muy bien recompensado y te ayudará con algunos compromisos que debes saldar. La carta también te indica que le bajes dos al ego, porque eso te trae problemas con la pareja y no es justo en momentos que sabes que necesitas de su apoyo.

Libra

El Cinco de Bastos

Las rivalidades siempre serán una piedra de tranca en el plano laboral, depende de ti que te enfoques y le pases, por un lado. Toma decisiones y no temas hacerlo porque necesitas mejorar tu economía para alcanzar esa prosperidad que anhelas. Que las habladurías y traiciones no te desanimen, eso siempre sucede. Recuerda siempre que la pareja está para apoyarse mutuamente y tu mereces que él esté allí para ti. Si no lo está, entonces toca reflexionar para qué están juntos.

Escorpio

El Seis de Espada

Tu actitud negativa no te va a llevar a nada en lo laboral, mira que tienes un montón de trabajo que sacar. Organízate, arma una estrategia y sal de esos proyectos que te están pidiendo, porque si no te puede ir mal. Cambia las energías y sé más positiva para que avances y sea exitosa. Reflexiona sobre lo que no está bien y los errores que puedes enmendar y concéntrate a buscar soluciones. La vida es una sola y si tienes la oportunidad de estar con esta persona que te valora y te quiere, no lo dejes pasar porque la felicidad puede estar allí.

Sagitario

El Cinco de Oros

No te desesperes ante las adversidades, busca soluciones para que puedas avanzar en lo profesional. Si tú no te mueves, nadie lo va a hacer por ti. Lo primero es mantener la calma y entender que esta etapa es necesaria para reflexionar. Y lo segundo es cómo abordar el problema para que encuentres el camino más expedito para que los negocios avancen. Tienes el apoyo de la familia y de tu pareja, económico y sentimental. Pronto saldrás de este atolladero y verás que la vida te va a cambiar.

Capricornio

El Rey de Espada

La armonía es importante para lograr que los negocios salgan adelante. Si tú eres la líder de ese equipo, entonces asume las decisiones con determinación y sal adelante. Lo que digan o dejen de decir, déjalo pasar para que pueda fluir la situación. La carta también te advierte que debes ser muy prudente al comunicar ciertas diferencias que tienes con tu pareja porque eso puede llevarte a la ruptura. Busca el apoyo de una gran amiga que te pueda aconsejar.

Acuario

El Rey de Oros

Tienes habilidades y un talento al que debes sacarle provecho para sacar adelante todo lo que permita abrir las puertas a la prosperidad y el éxito en lo profesional. Estás en un cargo de poder y eso te permite tomar decisiones para mejorar el ambiente en el que estás. Esta carta también te indica que debes tener mucho cuidado de no caer en el ego y la falta de humildad porque te traerá problemas con tu pareja que viene atravesando un mal momento.

Piscis

El Cinco de Espada

Deja los conflictos con tus jefes, si sabes que tienes una pelea ganada, hazlo con argumentos. Si no lo tienes, entonces detente, reflexiona y cambia la actitud. Recuerda que la prudencia es un arma poderosa que se debe utilizar en el plano laboral y en tu vida sentimental. Tu pareja está para apoyarte y así lo ha hecho hasta este momento, te toca a ti buscar momentos para compensar el amor y la paciencia que te ha tenido.