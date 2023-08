Horóscopo de hoy: la suerte y el amor este martes 8 de agosto para cada signo del zodiaco

Aries

Si no sucede hoy, será en pocos días que recibas una muy buena noticia, así que prepárate, liberte de carga de trabajo porque lo que viene va a requerir de todo tu empeño. Vas a conseguir lo que quieres si dejas tus inseguridades a un lado. Eres una excelente profesional y lo vas a demostrar. En el amor, es un momento maravilloso para salir, hacer nuevas amistades y conquistar el corazón de un chico guapo que se aparezca en el camino.

Tauro

Tu intuición y tu inteligencia serán las armas para que los negocios avancen y generen buenas finanzas. Tu carisma debe activar al equipo para que todo salga con éxito. No te entusiasmes demasiado con el dinero y no te metas en grandes gastos demasiado pronto, espera que todo se equilibre y procede. En el amor, hay un distanciamiento con tu pareja que debes solucionar pronto porque si no va a terminar en ruptura.

Géminis

Debes estar alerta porque hay alguien en el plano laboral que haces cosas para perjudicarte a ti y al equipo. Tú sabes quién es y debes sacarlo del camino pronto. En el amor, no rechaces la ayuda de tu familia para resolver la mudanza. Ellos están para ti y quieren tu bienestar. Estas en un momento donde solo quieres huir de lo que te suene a atadura y esclavitud. Eso también es parte del aprendizaje.

Cáncer

Tienes la posibilidad de trabajar por un gran cambio profesional positivo en tu vida. Los negocios van bien, tanto que las finanzas van incrementando y con ello tendrás ganancias que te ayudarán a resolver algunos problemas familiares. En el amor, tienes la vida sentimental muy complicada porque no te estás entendiendo con tu pareja. Si no funciona lo mejor es terminar.

Leo

Hay cosas en el plano profesional que debes empezar a organizar porque es posible que te salga un viaje y un cambio importante para tu vida y tu economía. Tienes ganas de hacer muchas cosas, pero debes organizarte. En el amor, estás libre del pasado, ya deja de llorar por lo que sucedió es el momento de renacer como el ave fénix, sacudirte y buscar a alguien que haga latir tu corazón.

Virgo

En este mes que inicia debes tener presente que la organización y planificación serán las claves para llevar adelante los negocios y generar mayores dividendos. En el amor, estás con actitud positiva y la contagias a todo el que te rodea. Tu familia está feliz por tus logros. Siempre das más de lo que recibes en el amor, siempre te entregas más de lo que tu pareja se entrega a ti y eso debes reflexionarlo para cambiar algunos detalles.

Libra

Empiezas un mes un poco atropellada por el exceso de trabajo, pero poco a poco vas a resolver varios asuntos. Se te abrirán las puertas en el plano profesional con unas propuestas que las debes pensar muy bien. En el amor, alguien que fue importante en tu vida regresa. Pero cuidado que, nada de ilusionarte. Momento ideal para cultivar las relaciones familiares, así que preséntate y dales ese abrazo que tanto necesitan.

Escorpio

Ten cuidado con ese temperamento volcánico que tanto te caracteriza y empieza por dejar de ponerte a la defensiva con tus superiores, si hay que entregar resultados es hora de moverse para que los proyectos avances y que las finanzas mejoren. En el amor, no le hagas casos a los chismes y habladurías de otros sobre tu pareja. Es tu decisión y sigue adelante.

Sagitario

Los negocios van muy bien, pero debes estar alerta ante cualquier habladuría o problema que se presente con el equipo para que no pierdan el norte de las metas que se quieren alcanzar. En el amor, alguien de tu familia necesita ayuda y tú eres la única persona que puede proporcionarla. Hazlo, el universo te recompensará. Hoy gozarás de un día realmente placentero y repleto de paz con tu pareja.

Capricornio

Mucha tensión y habladurías de pasillo por tu ascenso, mantente al margen de eso. Estás en otra posición profesional que al principio será difícil, pero que después te sentirás satisfecha. En el amor, hay malos entendidos con la pareja que debes aclarar y aprovechen la reconciliación para avivar la llama de la pasión. Grandes ambiciones materiales por las que luchas también están resquebrajando la relación.

Acuario

Debes ser muy serio en tus planteamientos porque de eso depende que generes confianza para que te den esos proyectos que tanto anhelas. En el amor, trata de sobrellevar los problemas familiares de tu pareja. Sabemos que no es fácil, pero él lleva la peor parte. Apóyalo. Pronto tendrás una alegría que vendrá de tu familia, así que prepárate para cosas buenas.

Piscis

Vienen cambios importantes en el plano laboral que te beneficiaran económicamente. Recuerda que estás en una posición donde debes mantenerte alejada de las habladurías en contra de los jefes. En el amor, tienes dudas de esa persona con la que inicias una relación. Es normal, están comenzando, dale tiempo. Gran vitalidad física y espiritual, tendrás muchas ganas de hacer cosas y tomar decisiones de cara a un futuro próximo.