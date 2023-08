Horóscopo de hoy: golpe de suerte este jueves 17 de agosto para cada signo del zodiaco

Aries

Esta semana ha sido de arduo trabajo y muchos problemas que resolver, más bien necesitas tiempo para hacer más cosas. Eso no es bueno porque necesitas dedicarte a ti. En el amor, deja el pasado atrás y vive el presente que hay alguien que quiere conquistarte y tú no dejas que se acerque. Deja los bajones de ánimo que oportunidades tienes muchas en la vida.

Tauro

Tanto esfuerzo y dedicación a ese proyecto será recompensado y tu trabajo valorado. Te proponen otros negocios que debes analizarlo muy bien porque pueden traerte algunos inconvenientes. Tu fuerza de voluntad contribuirá a que las decisiones que tomes te lleven al éxito. En el amor, tienes que ser optimista y dejar la negatividad y de estar diciendo que te quedarás sola. No decretes lo negativo. Siempre piensa en lo que te mereces.

Géminis

Bájale dos al carácter y al ímpetu que tienes porque para nada eso ayuda a mejorar el ambiente que necesitas para que los negocios fluyan. Atraviesas un momento tan inspirado como favorable para que lo dañes con tu actitud. En el amor, deja los celos a un lado y disfruta de los pocos momentos que te regala la vida para estar con ese ser amado.

Cáncer

Estás con las energías bajas porque las cosas no han salido como esperabas. Debes tener paciencia porque ya pronto verás como todo toma un rumbo diferente y favorable para ti. En el amor, no siempre tienes la razón y eso hace que tengas muchas diferencias con tu pareja. Si sigues así las cosas no van a funcionar. Cambia la actitud. Cualquier contratiempo o algo que no salga como deseas, simplemente déjalo pasar.

Leo

Necesitas delegar funciones porque te sientes agobiada con tanto trabajo y el estrés puede generarte algunos problemas de salud. Así que piensa también en ti. En el amor, alguien del pasado se te acercar para pedirte perdón por algo, no le des la espalda. Eso ayuda a sacar cargas negativas de la vida. En realidad, no va a ser un mal día para ti, solo que no saldrán las cosas como te hubiera gustado

Virgo

No te dejes vencer por la negatividad de otro. Tú eres inteligente y sabes qué hacer para levantar esos negocios. No todo está perdido. En el amor, busca la forma de solucionar algunos problemas con la familia y tu pareja para que exista armonía y fluyan las buenas energías. Tus preocupaciones no irán hacia los asuntos mundanos y materiales, o hacia el trabajo, sino a las cosas del corazón

Libra

A veces te provoca tirar la toalla porque las cosas no te salen como lo esperas. Primero calma y luego organiza las ideas para que las cosas se encaminen con el tiempo. En el amor, si sientes que alguien ya no quiere estar contigo, déjalo ir y sigue adelante con tu vida. No vale la pena seguir con alguien que no te valora. Gozarás de un día agradable y lleno de paz y bienestar interior

Escorpio

Tu esfuerzo por todo lo que haces para que el trabajo y el equipo estén a tono no están dando los frutos que esperabas. Pero debes tener paciencia porque los resultados no los verás ahora sino a futuro. En el amor, deja los rencores, simplemente perdona y deja ir para que le permitas a el universo compensarte como lo mereces. Tómate las cosas con una mayor calma.

Sagitario

Tu intuición te ayudará a detectar dónde está el problema que está afectando los negocios. La solución está en tus manos, solo tienes que impulsarla y verás resultados. Tu sentido optimista y bondadoso de la vida te hace siempre ver el lado positivo de las cosas. En el amor, deja que esa persona que te quiere conquistar se acerque. Permítele alagarte y enamorarte.

Capricornio

Te encuentras en un momento bastante más afortunado, así que tienes que ponerte de acuerdo para lograr un punto de equilibrio entre las estrategias de unos y otros para que los proyectos se puedan consolidar. En el amor, busca el momento preciso para conversar con tu pareja sobre los problemas con la familia. Juntos van a conseguir la solución.

Acuario

Tu no lo puedes todo, tienes que delegar algunas responsabilidades para que puedas tener un tiempo para ti y para tu salud porque el estrés te está afectando. En el amor, no permitas que otros se metan en tu relación, ni la familia ni nadie. Los problemas se resuelven entre ustedes. Este mal momento va a pasar. Podrías tomar decisiones equivocadas o que te originen unas consecuencias que tú no deseabas. Trata de no precipitarte.

Piscis

En los negocios las cosas están marchando muy bien y eso te permite mejorar tu economía considerablemente. Sigue con esas mismas estrategias y verás como va a dar un giro importante tu vida profesional. En el amor, deja de preocuparte porque te sientas sola. Aprovecha para dedicarte a ti. Este tiempo será de reflexión. No vas a cambiar en tu forma de ser, pero sí vas a actuar con más prudencia.