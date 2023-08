Los mitos sobre la sexualidad masculina que nunca imaginarías

La sexualidad tiene muchos mitos. Son falsas creencias que pueden llegar a afectar las relaciones de pareja en muchas personas, ya que al darlas por hecho, tienden a bajar su autoestima en la intimidad.

En el caso de los hombres se relaciona su desempeño sexual como su hombría y valentía, por lo que al creer ciertos mitos, tienen a ser afectados seriamente. Por lo general, los mitos en la sexualidad masculina se relacionan con el tiempo de erección o el tamaño del pene, pero no todo lo que se dice es cierto, y por eso hay que estar atentos sobre cuáles son esas falsas creencias que no pueden afectar.

En un artículo titulado “7 mitos de la sexualidad masculina que no debes creer”, el portal Mejor con Salud presentó las ideas falsas que suelen tener, tanto hombres, como mujeres con respecto al sexo.

Vea a continuación cuáles son estos mitos

1. La disfunción eréctil sólo la tienen los mayores

Muchos creen que la disfunción eréctil o falta de erección del pene, sólo le ocurre a los hombres mayores de 50 años, pero no es así. Cada vez son más los jóvenes que la padecen y esto se debe, en su mayoría, a factores como el licor y las drogas, aunque también hay medicamentos que pueden causarlo. El factor psicológico como la presión de tener relaciones, ansiedad o depresión, también inciden.

2. La erección siempre responde a una excitación

Es falso que una erección sólo ocurre cuando el hombre está excitado. Su miembro también se levanta por estímulos y procesos neurovasculares, por lo general, sucede en las mañanas.

3. El tamaño importa

Se suele tener la falsa creencia de que mientras más grande es el pene, más excitación generará en la mujer, pero esto es mentira. El placer con la pareja no depende del tamaño. Por este falsa idea, hay hombres que se sienten acomplejados, al punto que ese sentir, puede afectarlos emocionalmente para un buen desempeño sexual.

El citado medio dice que las partes más sensibles de la vagina están en el tercio exterior, lo que significa que no hay que tener un pene muy grande para excitarla a las féminas.

Es importante recordar, que el tamaño promedio de un pene oscila 14 y 16 centímetros en erección. Si es más grande, puede causar molestias en la mujer.

4. Los hombres deben estar siempre dispuestos

Cuando un hombre no está dispuesto a tener sexo, por lo general, lo relacionan como una falta de hombría, pero no es así. Ellos también sienten, pueden haber momentos cuando no se sienten atraídos o pueden haber causas químicas por algún medicamento que baja su líbido.

5 Masturbarse causa infertilidad

Es verdad que masturbarse antes de tener relaciones puede afectar el rendimiento, algo que según Mejor con Salud, tiene que ver con el periodo refractario, que es el tiempo de espera para la eyaculación, pero no afecta la fertilidad.

6 La eyaculación como única instancia de placer

El placer no necesariamente se disfruta llegando al orgasmo o a la eyaculación, pero muchos creen que es así. Es cierto que esto es placentero, pero no todo en una relación. Otro factor es la cantidad de semen, ya que hay quienes piensan que mucha cantidad es sinónimo de virilidad, pero es mentira. La cantidad no tiene que ver con la potencia sexual.

7. Los hombres no tienen punto G

Existe la creencia de que las mujeres son quienes poseen un punto G, que es la zona de máximo placer, pero no es así, los hombres también tienen un punto G. Para llegar a este punto en ellos, sólo es posible por el ano, ya que está cerca de la glándula prostática.