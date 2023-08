La ciencia lo hizo otra vez: espumas veganas para coctails y seguir disfrutando de las fiestas

Spice Cocktails es un emprendimiento que desde sus inicios en 2019 ha recibido apoyo por su innovadora propuesta. Corfo, UDD Ventures y Sercotec fueron claves para su inicio y escalamiento de nuevos productos, y ahora se suma el respaldo del fondo “Súmate a Innovar” de Corfo para desarrollar espumas veganas de uso en coctelería, que verá la luz a inicios del próximo año.

Hay todo un trabajo científico detrás. Quienes lideran Spice Cocktail son Marcela Fuentes, ingeniera en Biotecnología Molecular y Doctora en Nutrición y Alimentos y Daniel González, Chef y Bartender Internacional, Ingeniero en Administración en Empresas, con amplia experiencia en Mixología mundial, y su objetivo es continuar creciendo para entregar propuestas que mejoren la experiencia de la coctelería “ready to drink”.

Coctelería artesanal Degusta buena coctelería artesanal (Cortesía)

Una nueva propuesta

Spice Cocktails continúa creciendo y estrenando productos para mejorar la experiencia “in home” de coctelería con sabores “ready to drink” inspirados en recetas que, hasta ahora, se encontraban en la carta de bares y restaurantes.

Su nuevo lanzamiento es “Happy Hour Box”, una completa línea de 6 cócteles listos para servir y sorprender a los invitados, para que tengan a su disposición una entretenida gama de sabores para degustar. El set incluye todos los nuevos sabores en formato lata que estrenó hace unas semanas: Cosmopolitan, con todo el sabor cranberry; Sex on the Beach , una deliciosa combinación de durazno, cranberry y naranja; Bahama Mama , puro Caribe en un exquisito cóctel, con coco, naranja, piña y limón; Margarita Blue , que destaca por su clásico sabor del tequila y limón, con el color azul del mar tropical; Appletini , intensa manzana verde, ácida y dulce; y Mango Mai Tai , el típico cóctel tahitiano, con un delicioso sabor mango con un toque de almendras, acompañado con piña y naranja.

Bebidas veganas

Cada uno con personalidades únicas, para armar la fiesta sin salir de casa. Pueden servirse directo de la lata sin perder el estilo y elegancia de un bar internacional, o compartirlos ya que cada lata rinde para servir 2 copas.

¿Por qué hay bebidas alcoholicas veganas?

Algunos veganos deciden no tomar bebidas alcohólicas pero otros no resignan este gusto. El alcohol no está prohibido en la dieta de los veganos pero muchas de las bebidas alcohólicas comerciales normales pueden tener en sus fórmulas aditivos derivados de animales por eso no son aconsejados.

También hay ciertas marcas de vino y champagne que si son aptas para veganos porque no usan gelatina ni otros productos de origen animal. Los veganos deben leer muy bien las etiquetas para saber cuáles son los componentes para saber si la pueden consumir o no.

La ciencia del desarrollo de alimentos sigue avanzando para darnos más opciones a la hora de elegir.