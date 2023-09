La razón por la que NO debes presumir a tu esposo con tus amigas ¿Te lo pueden quitar?

La influencer y política mexicana, Nayeli Salvatori, quien formara parte de la Cámara de Diputados, compartió un video en su cuenta de TikTok donde puso a reflexionar a más de una usuaria luego de que expusiera las razones por las que es mejor no presumir a nuestra pareja o esposo con nuestras amigas o amigos.

Muchas usuarias terminaron coincidiendo con el punto que expuso y es que, como bien menciona, ‘Nay Salvatori’, en ocasiones puede resultar contraproducente exponer a las personas que nos rodean, las bondades de nuestra pareja.

A su explicación, le sumó una anécdota que le sucedió y cómo ‘ahuyentó’ a la persona que estaba ‘acechando’ su relación, contando que hace tiempo, ella estuvo en una relación con alguien muy rico, y que hubo una mujer que se estaba ‘metiendo’ mucho en su relación, pero por interés.

Incluso comentó que había sido ella quien habría revelado su ‘envidia’ por los lujos que la influencer poseía en ese entonces, al notar esta acción, decidió hacerle ver que quien compraba todo era ella (aunque no fuera cierto) fue entonces que notó como empezó a separarse de ellos su ‘amiga’.

¿Es bueno presumir a tu marido con tus amigas?

A su vez, Nay Salvatori agregó una reflexión donde mencionó que ‘no es bueno presumir a tu esposo’ pues es una forma de ponerlo en ‘charola de plata’ y que luego surgen las decepciones donde algunas tienden a mostrar su decepción porque ‘la amiga se los bajó’, haciendo énfasis en que en el pasado, estas mismas mujeres ya habían hablado maravillas de sus parejas.

“A veces entre amigas queremos presumir que nuestro marido es el mejor y le echamos más y más flores y no nos damos cuenta de que por ahí adentro debe haber alguien que no le importe nada más que tener lo que tú tienes y tú lo andas vendiendo”. Menciona Salvatori.

Este video desató un amplio debate sobre lo que si de verdad es bueno o no hablar de la pareja o al menos presumirlo con las ‘amigas’, en los comentarios se puede leer como distintas mujeres pasaron por situaciones similares, pero entonces queda una duda ¿Qué debe decirse de la pareja?

¿Qué se tiene que hablar sobre nuestra pareja con nuestros amigos?

La duda que queda es ¿Hasta qué punto es bueno hablar de la pareja o esposo? es importante destacar que tan contraproducente es hablar ‘flores’ de él como decir cosas malas, lo mejor es reservar su relación y también tener en cuenta que muchas veces una infidelidad recae en dos personas no solo en una.

Quien te ama, te respeta y solo tiene ojos para ti, saber dosificar lo que hablas de tu pareja ayudará incluso a que personas no sientan el ‘derecho’ a hablar o generar juicios sobre ustedes y es que una relación solo incluye a dos, esto no significa que no se amen, más bien que se protegen, a veces las puras acciones hablan solas.

Recuerda que el amor y el dinero son cosas que no pueden esconderse, deja que tu relación hable por sí sola.