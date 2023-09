Por esta razón una pareja se divorció un día después de casarse

El día de la boda es uno de los momentos más felices y emocionantes en la vida de una pareja. Sin embargo, para una novia anónima, su día de ensueño se convirtió en una pesadilla que la llevó al divorcio en tan solo 24 horas.

La razón detrás de este drástico giro de los acontecimientos fue una broma que su esposo decidió hacer durante la ceremonia, y que ella había suplicado que no hiciera. La novia, quien compartió su historia por medio de la red social Reddit, explicó que antes de la boda, le había pedido repetidamente a su futuro esposo que no hiciera la popular broma de aventarle el pastel en el rostro a la novia.

La novia consideró que el novio rebasó sus límites

Había tenido una experiencia traumática en su pasado cuando su madre le hizo la misma broma en su cumpleaños de 17 años, resultando en un corte en la frente y una hemorragia. Desde entonces, le prometió a sí misma que si alguien volvía a hacerle esa broma, lo dejaría.

Sin embargo, su esposo ignoró sus deseos y durante la boda, le untó el betún del pastel en la cara, arruinando su maquillaje, su pelo y su costoso vestido. La novia describió el momento como si todo hubiera transcurrido en cámara lenta. Se alejó de la ceremonia y pidió un Uber, mientras su esposo intentaba justificar la broma y afirmaba que estaba exagerando.

La culpa es del pastel (Freepik)

Decepcionada y herida, la novia pasó la noche en un hotel y trató de hablar con su esposo al día siguiente, buscando una disculpa. Sin embargo, él se negó a admitir su culpa y simplemente consideró la broma como algo sin importancia. Fue en ese momento que la mujer tomó una decisión difícil pero firme: pedir el divorcio. Para ella, la broma no era simplemente un acto de diversión.

Representaba una violación de sus límites y una falta de respeto por sus sentimientos. No podía continuar su vida al lado de alguien que no reconocía la seriedad de sus emociones y no se disculpaba sinceramente por las acciones que habían causado malestar en la persona que amaba.