Madre sin brazos sorprende por la forma como cuida a su bebé

Dejana Backo y Marko Nezic son una pareja serbia que tiene gran reconocimiento en las redes sociales por su dedicación a la nutrición y el fitness. Dejana, quien nació sin brazos, es especialmente admirada por su espíritu de superación ante los retos del deporte y su vida cotidiana.

A pesar de su condición, Dejana siempre se ha caracterizado por ser muy activa. Demuestra que no se amilana ante nada. Su nuevo reto es el cuidado de su hija Lara, de seis meses.

Si antes esta mujer sorprendía por todo lo que hace sin brazos, ahora impacta aún más por la manera como cuida a su bebé. Hace todo lo que cualquier mamá hace. La cambia de ropa, le da el biberón, su chupete, la acuesta en su cuna y hasta juega con ella. No hay límites para esta madre, quien usa sus pies para atender a su chiquita, tal como se ve en su cuenta @marko_nezic99.

Dejana admite que su mayor miedo es cuando la saca de la cuna. Sin embargo, asume el reto y lo hace. Sus habilidades asombran a millones de usuarios.

Sin límites

Uno de los videos que más llama la atención es donde se le ve cambiando de ropa a la bebé. Increíblemente, se ve cómo saca a la nena de una sillita y la pone en su coche, luego la saca del coche y la pone en el sofá, donde le cambia la ropa. La mujer hace todo con sus pies y de forma rápida, demostrando la habilidad que ha adquirido toda su vida, usando sus extremidades inferiores. La publicación tiene 386 mil likes y más de ocho mil comentarios de usuarios que elogian su manera de afrontar la vida.

Entre los comentarios hay personas que muestran arrepentimiento por haberse quejado tanto en la vida cuando esta mujer asume todo con gran felicidad y entusiasmo, a pesar de haber nacido sin brazos.

La historia de Dejana y Marko nos recuerda que todos enfrentamos desafíos, pero que con determinación y voluntad podemos superarlos. También demuestra que el amor no ve límites, él no los vio en ella y ella no los ve para asumir el reto de tener una familia.

Es un caso que nos enseña a apreciar lo que tenemos, ya que hay personas que nacen con desafíos físicos significativos y aún así, logran disfrutar de vidas plenas.