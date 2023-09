Horóscopo de hoy: la armonía y la paz llegan este domingo 17 de septiembre para cada signo del zodiaco

Aries

Desde hace un tiempo quieres cambiar esos hábitos alimenticios que te tienen bastante afectada la salud, pues es el momento para que tu cuerpo este saludable. En el amor, aviva la llama de la pasión en tu relación porque la rutina los tiene bastante alejados. Busquen ese día especial y denle rienda suelta a la imaginación.

Tauro

En un día como hoy que es de descanso, no estés pensando en cómo solucionar los problemas del trabajo. No señor, tomate tu tiempo para disfrutar al aire libre y estar con la familia. En el amor, aun cuando las cosas no andan muy bien con la pareja, busquen el momento oportuno para la reconciliación y la pasión.

Géminis

Tienes una energía increíble y la debes canalizar con mucho ejercicio y si es al aire libre mucho mejor para tu cuerpo y tu mente. En el amor, no le des más vueltas a esa proposición de amor que te hace esa persona, toma la decisión porque se va a cansar de esperar y se puede alejar. Así que atrápalo.

Cáncer

Es necesario que te tomes tu salud en serio, necesitas un descanso porque el estrés te está afectando y no puedes seguir así. En el amor, tu familia te necesita en estos momentos de dificultad, así que acércate y ponte a la disposición.

Leo

Tienes mucho cansancio acumulado, así que vas a tener que tomarte unos días libres y darle al cuerpo y a la mente paz y tranquilidad. En el amor, abre tu corazón a una nueva experiencia. Vienes de una relación tormentosa, pero no entres en el campo de las comparaciones. Evítalo.

Virgo

Es un día maravilloso para disfrutar al aire libre, correr, meditar, llenarte de energía positiva para iniciar una semana ardua de trabajo. En el amor, alguien de tu pasado llega para descontrolarte el corazón. Depende solo de ti si lo permites. Puedes disfrutar, pero firme que esto será pasajero.

Libra

Tienes esa energía y actitud positiva que se necesita para pasar un día maravilloso al aire libre y con buenos amigos. Tu mente y tu cuerpo necesitan distracción y descanso, es el momento de tomarlo en serio. En el amor, tu pareja está posesiva y debes darle un parado a esa actitud para evitar situaciones difíciles a futuro.

Escorpio

Terminas una semana muy agotadora, pero hoy es un día para descansar, recuperarte del ajetreo y empezar con nuevos bríos y con ganas de echar adelante con fuerza. En el amor, deja de llevarle la contraria a tu pareja y trata de ponerte de acuerdo en las cosas más cotidiana de la vida. Verás que la armonía regresa a la relación.

Sagitario

Como te sientes con vitalidad y mucha energía piensas que no necesitas cuidarte, pero toma en cuenta que, si no te alimentas bien y el estrés está en incremento, ambos elementos te pueden pasar factura. En el amor, deja los celos y las impulsividades, pasa la página y desbórdate de pasión con tu pareja.

Capricornio

Es un día maravilloso para darle al cuerpo y a la mente distracción y movimientos. Sal al aire libre, medita, haz ejercicio y vas a sentir como te desestresas. En el amor, tu relación se hará cada vez más sólida y sentirán ambos la necesidad de llegar a otro nivel de mayor formalidad.

Acuario

El estrés te está generando algunos inconvenientes en la salud. Tomate las cosas con más calma, relájate que el mundo no se va a acabar si te tomas un descanso. En el amor, si estás dispuesta a tener una aventura, pues atrévete con esa persona que te quiere conquistar. Tal vez te lleves una grata sorpresa.

Piscis

Ya se acabó la mala racha, ya todo va avanzando como esperabas, ahora toca que te dediques un tiempo a ti y a tu salud, así que a partir de este momento te tienes que sentir muy relajada. En el amor, estás en un momento de mucha armonía con tu pareja, pero les falta un poco de picardía y pasión, así que actívense.