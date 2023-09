La primera semana de otoño trae fortuna y paz para 5 animales del zodiaco chino

Este 30 de septiembre se cumple una semana desde el otoño llegó para cambiar la vida de algunos y traer paz y fortuna a otros. Serán tres meses llenos de mucha energía positiva, de renovación, de preparación, que influirá en la buena suerte. El equinoccio además tendrá algunos eventos astronómicos que podrán ser usados para potenciar las buenas vibras, como los dos eclipses en el mes de octubre: una solar y otro lunar. Por ahora, los afortunados serán los animales: Rata, Buey, Caballo, Gallo y Cerdo.

Rata

Nacidos en los años 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Te reunirás con personas influyentes, por lo que deberás mostrarte muy social, esto no significa que demuestres ser quien no eres, sino que seas afable y aproveches este momento para cultivar algunas relaciones profesionales o comerciales, que podrán ayudarte más adelante cuando requieras una asesoría sobre ciertos asuntos financieros o de relevancia.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Lo que para mucho parece inalcanzable, para tú lo lograrás porque actualmente tienes mucho ímpetu, motivación y entusiasmo, además de que estás cansada de estar siempre en el mismo lugar de confort y pondrás a prueba tus límites. Algunas personas te dirán muchos comentarios negativo para que desistas, pero serás sorda ante ellas y conseguirás ese objetivo soñado. No desistas.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Cada uno de los enredos y problemas que tienes se irán disipando poco a poco, pues entenderás de que si no tiene una solución que proviene de ti, entonces, lo mejor será dejárselo al Creador. Te aliviarás la carga mental. Solo deberás tener un poco de paciencia, no forzar las situaciones y escuchar muy muy bien todo lo que te dicen para que no cometas más errores y también halles la salida.

Gallo

Nacidos en los años 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Encontrarás el equilibrio entre el trabajo y el amor, pues ese desbalance casi te cuesta muy caro. Ambos son importantes para ti en estos momentos y debes atesorarlos. No los descuides, mientras tanto disfruta de las bondades de tu relación porque te dará la paz que necesitas en el empleo y en este último te desempeñarás muy bien porque el romance te energía de una forma increíble.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Serás afortunada de contar con salud a pesar de los acontecimientos que has vivido últimamente. Sé agradecida y para esto solo necesitas convertir tu cuerpo en un templo sagrado que debes respetar. Verás que en las próximas semanas la dicha y la prosperidad seguirán intactas en ti, pero ser básicamente porque están logrando un equilibrio espiritual y emocional.