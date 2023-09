¿Qué significa tener un momento “medias de abejita” y por qué es tan importante?

Si has visto Yo antes de ti (Me Before You) o has leído la novela de Jojo Moyes, sabes de qué se tratan las medias de abejita (o abejorro), ¿verdad?

En la historia, éstas simbolizan la independencia de Louisa, así como su espíritu vivaz y espontáneo, algo que Will la alienta a abrazar plenamente a través de sus palabras “vivir con valentía”.

Luego de escuchar su “ridícula” historia sobre Louisa recibe las medias de abejita Este es quizá uno de los momentos más encantadores sanadores

Yo antes de ti Tenor

“Cuando yo era niña mi mamá me compró unas botas para lluvia y yo me reusaba a quitármelas. Las usé en la cama, en el baño, todo el verano. Mi atuendo favorito eran mis botas para lluvia y mis medias de abejita (...) De franjas negras y amarillas y le juro que me encantaba tener las piernas con franjas”, le cuenta Louisa a Will. Sorprendido, este le pregunta qué le pasó a esas botas y medias, a lo que ella responde: “Dejaron de quedarme. Se me rompió el corazón y ya no fabrican esas medias. Al menos no para adultas”.

“Qué extraño”, le dice Will pero Louisa, con una sonrisa en su rostro lo deja pensando con la pregunta de si amó algo en su infancia. Después de esta escena, vemos a Will darle una caja de regalo a Louisa con un par de medias de abejita para adulta.

Las medias de abejita significan algo más que una prenda

Si algo dejan claro estas dos escenas de la película es que todas merecemos un momento “medias de abejita”. Es en esas escenas donde nos emocionamos con Louisa porque entendemos lo importante que es sentirnos escuchadas y tomadas en cuenta.

Mientras a su entonces novio le pareció algo ridículo, para Will fue importante ver su reacción de felicidad y el agradecimiento de Louisa.

Para la protagonista, esas medias significaban no tener miedo de perseguir sus sueños y mantenerse siempre auténtica. Para Will fue su forma más genuina de expresar su amor por ella.

Yo antes de ti Una cinta que nos recuerda que no debemos conformarnos (WB Pictures)

Buscamos a alguien que nos ame por lo que somos, que nos escuche y nos considere; alguien que no nos menosprecie ni minimice lo que nos agobia o nos hace felices. Las pequeñas cosas en las relaciones pueden ser recordatorios constantes de que tu pareja piensa en ti y se preocupa por ti.

Los momentos “medias de abejita” no están en los costosos regalos ni en las promesas y palabras bonitas, sino en los gestos más pequeños que nos engrandecen, nutren y sanan. No te conformes nunca con alguien que te hace sentir invisible o que aquello que amas es “ridículo” o “poca cosa”.

Quédate con esa persona que se ríe contigo esos recuerdos bochornosos y de vuelta te cuenta los suyos porque sabe que no juzgarás ni te juzgará. Quédate con quien te escuche hablar sobre las cosas más mundanas y después te sorprenda con un detalle que tenga que ver con lo que le has contado. Quédate siempre con quien te de esos momentos “medias de abejita” porque es donde está el amor verdadero.