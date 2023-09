Joven de 18 años confesó que ha tenido sexo con 103 hombres

Una joven de 18 años sorprendió en TikTok al confesar que en su iniciada mayoría de edad, ya ha tenido sexo con 103 hombres.

La chica confesó la cifra durante una entrevista con el tiktoker @soynazarioytunoloeres, quien suele hacer preguntas insólitas a la gente en la calle.

En esta ocasión, el tiktoker se topa con un par de amigas, a quienes pregunta: “¿Con cuantos chicos os habéis acostado a lo largo de vuestra vida?”. Una de ellas contestó: “Qué pregunta”. Pensó unos segundos y seguidamente dijo: “103 más o menos”. El hombre quedó impactado por la cantidad.

La otra respondió que sólo con tres. Cuando la centenaria sexual escuchó la cifra de tres de su amiga, le expresó: “Tía, con tres”, a lo que esta le contestó riendo: “¿Cómo que con 103?”.

Como el tiktoker las vio tan jóvenes, les preguntó la edad. Fue allí cuando la que ha tenido sexo con 103 chicos, indicó que tiene 18 años. Su amiga tiene 19.

“Es que me has dejado estupefacto con la respuesta ¿Te acuerdas de todos con quienes lo has hecho?”, le preguntó a la de 18 años, por lo que ella refirió: “No, tampoco me acuerdo de todos”.

El tikokter se dirige a la chica de 19 años y le preguntó si tenía algo que decir. Ella afirmó que le parecían demasiados 103 y su amiga, la confrontó diciendo que a ella le parecía muy poco tres hombres.

Como la de 19 años le dijo que lo que pasa es que ella sí respeta su cuerpo, la otra se sintió ofendida y comenzó a discutir con ella, ante la mirada asombrada del tiktoker.

“¿Me estás llamando puta? Porque si me estás llamando puta, me lo dices en la cara y ya”, reclamó a su amiga, quien sólo le pedía que se relajara: “No te estoy llamando puta tía, relájate. Lo que yo quería decir, es que quizá, son un poco más de lo que debería ser”.

Reacciones

Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar por parte de los usuarios de TikTok, la mayoría de los cuales se mostraron asombrados porque a los 18 años, una chica haya tenido relaciones sexuales con 103 hombres.

Otros resaltaron que igualmente, 19 años, es poca edad, para haber estado con tres hombres, pero obviamente, esa cifra se quedó corta ante la de 103.

“¿Soy el único que tres ya le parece mucho?”, “más kilómetros que una c15″, “sí, tres ya son muchos a los 19″, “no descartaría que los tres del 103 fueran de la amiga”, “el orgullo de papá y mamá la de 103″, “103. A los 25, medio Madrid”, “papá solo fue para salir en Tiktok 😂😂😂”, “yo tengo 36 años y llevó seis. No sé qué pensar”, “yo a esa edad con ninguno. A mis 21 fue mi primera, será porque soy del campo o que será”, fueron algunos de los miles comentarios del video.