Preguntas que puedes hacerle a tus hijos para conectar con ellos y que confíen en ti siempre

Nuestras vidas están llenas de días ocupados entre el trabajo, las distancias, el tráfico, los pendientes y las tareas del hogar. Si bien como mamá una siempre ha hecho malabares para atender todo eso y además a los hijos, las exigencias y retos son cada vez mayores. Aún cuando cada vez hay una mayor conciencia de lo importante que es tomar un tiempo para estar con tus pequeños, todo ese ajetreo hace que a veces sea complicado.

Los expertos del Emerge Counseling Ministries aseguran que sólo cinco minutos de expresar interés en tu hijo harán más para construir tu relación con él que cinco meses de intentar que se interese en ti. Es importante que inculques esto desde que son pequeños y que nunca los subestimes. Te sorprenderá todo lo que tienen que decir y preguntar de vuelta.

Maternidad Así puedes hacer que tus hijos siempre confíen en ti (Freepik)

La importancia de hacerle preguntas a tus hijos

Las preguntas son una de las herramientas más efectivas, y quizás infravaloradas dentro de la crianza que los padres ejercen con sus hijos. Esto no significa que sea algo fácil, sobretodo porque tiene su magia; hay que saber cómo hacerlo y cuándo para que no se tome como una obligación y una molestia para ellos.

Hacer preguntas a tus hijos y que los escuches con atención hará que se sientan validados. Es importante que siempre les digas frases como “te amo” o “realmente me preocupo por ti” pero a veces esto queda implícito en una sesión de preguntas y respuestas de unos minutos. Una pregunta adecuada sobre cualquier cosa que pueda interesar o preocuparle a tus hijos, abre más que una conversación, es la entrada a su alma y corazón.

Hacer preguntas a tus hijos cultiva sus habilidades sociales. Esto preparará a tus hijos a afrontar cualquier actividad social o responsabilidad en la vida, especialmente en una era saturada de tecnología en la que todo es tan automático y al alcance de un clic.

Escuchar lo que tengan que decir tus hijos fortalecerá su vinculo y la confianza entre ustedes. Al escucharlos pacientemente, participar activamente en una conversación y darles suficiente tiempo para expresarse a su propio ritmo, creas un refugio seguro para que se expresen y encuentren su propia voz, lo cual será muy importante más adelante en su vida.

Los niños que no son escuchados son en su mayoría tienen la impresión de que no son dignos de tu tiempo y que sus pensamientos y emociones no tienen importancia para ti. Entonces pierden confianza y autoestima, lo que puede ser perjudicial para su yo joven en desarrollo. Cuando tus hijos ven que son una prioridad para ti, su autoestima se multiplica.

Estas son las preguntas que puedes hacerle a tus hijos

Dependiendo de la etapa en la que estén tus hijos puedes encaminar tus preguntas pero toma en cuenta que siempre será importante aprender sobre su mundo interior y comprender mejor sus sueños, aspiraciones, metas y miedos.

Preescolar

Si tus peluches pudieran hablar, ¿qué dirían?

¿Qué sientes cuando te abrazo?

¿Con qué te gustaría soñar esta noche?

Si pudieras ir al parque ahora mismo, ¿qué jugarías?

¿Quién es tu personaje de cuento favorito?

¿Qué te hace feliz?

Kindergarden

Si fueras un superhéroe, ¿qué poderes tendrías y qué harías por la gente?

¿Qué te ha hecho reír hoy?

¿Cuáles son las cosas que más te gustan de la naturaleza?

¿Qué es lo que más te molesta?

¿Qué harías si pusieras las reglas en casa?

¿Qué hace que alguien sea inteligente?

¿Porque el cielo es azul?

Preguntas para niños más grandes