El ejercicio que hace que las mujeres disfruten más orgasmos en dos semanas

Jana Hocking suele compartir consejos sexuales a través de sus redes sociales. La mujer aconsejó un truco eficaz para que las féminas puedan disfrutar de orgasmos frecuentes en tan sólo dos semanas.

Para los hombres es más fácil llegar a un orgasmo. Sin embargo, en las mujeres no ocurre todas las veces, ya que antes del coito es necesario hacer un buen preámbulo de caricias y besos, a esto se suma que hay llegar a las terminaciones nerviosas de su vagina para llevarla al clímax.

El orgasmo es la sensación máxima de placer en el acto sexual. Experimentarlo libera endorfinas y dopamina, conocidas como las hormonas de la felicidad, esto implica que es muy beneficioso, tanto en lo mental, como en lo físico.

No obstante, no todas las mujeres llegan al clímax en todos sus actos sexuales, e increíblemente se dice que hay quienes nunca lo han experimentado y no saben.

Por eso, Jana Hocking reveló su secreto para alcanzar el orgasmo de forma frecuente en tan sólo dos semanas. Para ello, recomendó hacer el ejercicio de Kegel, el cual se centra en la zona del suelo pélvico.

El consejo de Hocking lo reseñó New York Post. En este portal, precisan que según su explicación, este ejercicio consiste en contraer o apretar los músculos de la vagina como conteniendo la orina, o como tratando de sostener algo. Hay que mantener este sostenimiento hasta contar a tres. Luego, hay que soltar y relajarlos, volver a contar hasta tres y reiniciar. Hay que hacer cuatro series de 10 ejercicios al día.

Haciendo el ejercicio de Kegel, se pueden ver resultados en cuanto al disfrute del sexo en dos semanas; también puedes hacerlo, mientras tu pareja tiene su pene en tu vagina. La sensación de él, puede ser más placentera.

“Él amaba, amaba, amaba cuando los realizaba durante el acto, y no estoy seguro si fue un efecto placebo, pero juro que sentí más cosquilleos ahí abajo”, dijo Jana sobre la experiencia con su pareja.

Lo mejor de este ejercicio es que puedes hacerlo en cualquier momento del día, incluso cuando estás sentada trabajando en la oficina.

Beneficio

El beneficio del ejercicio de Kegel radica en que la zona ejercitada es determinante en la función sexual.

New York Post publicó que según el Departamento de Uroginecología de la Universidad de Colorado, este tipo de ejercicio mejora drásticamente las experiencias sexuales de una mujer con sus orgasmos y excitación sexual; también puede mejorar el disfrute de su pareja.

“Pueden ayudar a algunas mujeres a relajar los músculos pélvicos durante las relaciones sexuales, haciendo que las relaciones sexuales sean más placenteras”, refiere el citado medio.