Rechazó al técnico de Internet para una cita y le cortó el servicio

Una joven en Estados Unidos descubrió que un técnico de Internet desconectó su servicio días después de que ella lo rechazara para una cita.

La chica, de nombre Shelby, compartió su experiencia a través de su cuenta @goodluckshelby en TikTok, donde miles de usuarios repudiaron la acción del sujeto.

Contó que el caso fue este año cuando ella pidió ayuda a la empresa proveedora de Internet para que le solventara una falla del servicio, ya que no podía configurar el Wifi.

Tras su solicitud, enviaron a un técnico a su casa. Shelby destacó que en ningún momento se sintió incómoda con él, pero esto cambió cuando horas más tarde, tras salir de su vivienda, el hombre le envió un mensaje de texto, invitándole a una cita.

La mujer dijo que no respondió a su mensaje. “No acepté porque: a) era el técnico de Internet, así que nunca pensé que tendría que volver a verlo y b) no sé, simplemente me negué. No me juzguen”, dijo.

Sin servicio de Internet

Al pasar los días se quedó sin Internet. Por más que revisó, nunca halló la falla, así que volvió a llamar a la empresa, que envió a otro técnico, quien pudo arreglar el inconveniente.

El nuevo técnico le preguntó: “¿Tiene usted alguna relación con alguien que trabaje en servicios de Internet?”, a lo que Shelby respondió que no y le consultó el por qué de la pregunta.

El técnico le explicó que le preguntaba eso porque el motivo de la falla es que habían cortado un cable, al que sólo tienen acceso los trabajadores de la compañía. Se trata de un cable que está en una caja, fuera de su casa. En esa caja están los cables de los usuarios de la zona, pero curiosamente sólo estaba cortado el de ella.

La conclusión de la joven es que el técnico anterior, a quien nunca le contestó sobre la cita, fue quien cortó el cable. Ella informó el incidente a la compañía proveedora, que prometió hacer una investigación.

En vista de la situación, Shelby instaló cámaras de seguridad fuera de su casa y otras medidas de resguardo. Los usuarios de su TikTok le expresaron su apoyo y destacaron la importancia de estar pendientes de cualquier desconocido, a quien le permitimos acceso a nuestra casa por motivos de servicio. Además, rechazaron la falta de ética del técnico.