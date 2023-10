Pareja de adultos mayores vive en un crucero pues aseguran que es más barato que un asilo

Un matrimonio de adultos mayores australiano ha permanecido durante un año navegando en cruceros alrededor del mundo, pues- aseguran- les resulta más económico que costear una estadía en una residencia para la tercera edad.

Marty y Jess Ansen, pareja de jubilados, reservaron 51 cruceros consecutivos, los cuales les dan la posibilidad de estar casi 500 días navegando alrededor del orbe, según consigna Meganoticias.

El matrimonio Ansen inició esta particular travesía el 16 de junio de 2022, momento en que las autoridades australianas decidieron flexibilizar las restricciones de movilidad que impuso la pandemia. En dicha fecha se embarcaron en el crucero Coral Pincess, de Princess Cruises.

La nave, con capacidad para dos mil pasajeros y 895 tripulantes, alberga más de 700 habitaciones y diferentes restaurantes, con variedad gastronómica que va desde buffet hasta locales de lujo.

El barco también cuenta con un casino de juegos, galerías de arte, piscinas, jacuzzi, cancha de vóleibol y básquetbol, clubes nocturnos, teatros y más.

“Le dije a mi agente —de viajes—: ‘Mira, lo que venga, resérvalo’”, señaló Marty, así como que espera, junto a su esposa, vivir dos años en ese crucero.

Antes de optar por esta modalidad, la pareja viajó durante décadas en este tipo de embarcaciones. “Es nuestro estilo de vida”, afirma Jess.

El matrimonio destaca las bondades de vivir en un crucero, como la amplia variedad de panoramas a los que tienen acceso y disponer de personal de servicio.

“¿A dónde más puedes ir a cenar, a un espectáculo y a bailar? A lo largo del día, tienes todas estas actividades”, valoró ella.

En tanto, su marido resaltó que “ya no tenemos que lavar ni hacer la cama. No sabemos cómo se hace porque no lo hemos hecho durante mucho tiempo, así que ahora tenemos que permanecer a bordo para seguir con vida”.

Esta pareja ya es reconocida por la tripulación del Coral Princess y pretenden residir a bordo por ocho meses más antes de desembarcar de forma definitiva.