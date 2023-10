¿Qué color deberías usar para triunfar en la primera cita? 5 tonos que te augurarán el éxito

¿Tu crush te invitó a salir y no sabes qué ponerte? Esta es una tarea que suele ser complicada, pero con estos tips probados por la ciencia, es un hecho que triunfarás en tu primera cita y seguramente quedará impresionado.

Son muchos los factores que pueden influir a la hora de tener una cita exitosa, pero hay uno en especial del que puedes ayudarte, pues según un estudio británico, se dice que los colores que usamos son la clave para salir airoso y usarlos a tu favor si lo que buscas es que esa persona quede interesada.

¿Qué color deberías usar para triunfar en tu primera cita? Unsplash (Unsplash)

Eso sí, sin importar lo que diga la ciencia, es valioso recalcar que utilizar aquellas prendas que te hagan sentir más cómoda son claves, pues una mujer segura impacta mucho más, así que, no temas optar por looks distintos, recuerda que es “quien lo usa” y no la prenda en sí.

¿Qué color usar para triunfar en una cita?

Rojo

El estudio reveló que el color ganador por excelencia es el rojo, pues se dice que provoca que los hombres generen un apego más fuerte en las mujeres que lo utilizan e incluso, ayuda a que las recuerden con mayor facilidad a que si optaran por otro color.

Look rojo Unsplash (Unsplash)

Azul

Si bien, este color suele ser el favorito de los hombres, en una versión brillante, puedes llamar su atención, pese a que no es un color usualmente femenino, úsalo a tu favor para atraerlo.

Verde

El verde, por otro lado, se sostiene de la psicología del color, para irradiar armonía, ayuda a calmar los nervios y expresa credibilidad a su vez que refleja una alta autoestima.

Morado

Si lo que buscas es añadir un toque de misterio, apóyate del color morado, también aporta sensualidad y provoca ganas de conocer más de aquellas mujeres que lo utilizan, pues no es muy común verlo en la ropa.

Look morado Unsplash (Unsplash)

Negro

El negro, por otro lado, impone, es un reflejo de la elegancia, sofisticación y poder, úsalo si buscas mostrarte como una mujer segura de sí misma, además es un color que es básico de cualquier armario.

¿Qué color debes evitar en una cita?

Aunque estos colores buscan augurar el éxito, hay algunos otros que podrían causar el efecto contrario y que los científicos revelaron que no son buenos para emplearlos en una primera cita, a menos que quieras dar una impresión equivocada.

En la lista se marcaron el amarillo, pues se asocia con el egoísmo y la traición, otro de los tonos que tampoco deberías usar son los marrones, pues suelen ser relacionados con personas mucho más conservadoras y no para algo abierto a una relación. En la lista también se marcan el gris y los colores demasiado brillantes, pues te robarán el protagonismo.