¿Quieres saber si tu pareja es infeliz? Estas son las señales de alerta

Establecer una relación amorosa va mucho más allá de “las mariposas en el estómago”, es un compromiso que se adquiere, en el que es respeto, confianza, comunicación y tolerancia deben estar presentes para sea sana y equilibrada. Por supuesto, que siempre habrá diferencias, pero cuando hay amor verdadero se logra un balance, que al final se traduce en felicidad.

Como las plantas, el amor hay que cuidarlo, protegerlo. Pero, ¿qué pasa cuando se ama, pero no se es feliz?, pues hay una serie de acciones que se hacen o dejan de hacer que alimentan esos sentimientos negativos que se van incrementando hasta el punto de cuestionarse si verdaderamente se debe continuar o no a pesar del bonito sentimiento que aún está ahí, en algún lado.

Cuando llegan los conflictos hay que saber manejarlos, porque estos pueden profundizar las heridas, desmotivar. Es importante destacar que la felicidad no se debe poner en otra persona, sino en ti misma, porque eres dueña de tus actos, responsable de tus emociones y cómo la gestionas.

Estas son algunas de las banderas rojas que te indicarán que ya tu pareja no es feliz a tu lado y llegó el momento de hablar seriamente para solucionar, aunque esto signifique cada uno tome caminos distintos y, al mismo tiempo, de rectificar para no repetir errores ni con él, ni con alguien más.

1. Ya no hacen planes juntos

Cuando se está en pareja siempre hay metas en conjunto, objetivos por los que ambos trabajan codo a codo y que conseguirlos les proporciona gran satisfacción, pero si a medida que pasa el tiempo, ya esto va mermando, sientes que sus metas no tienen nada en común, no hablan con frecuencia de un porvenir juntos, pues allí hay un problema serio porque están yendo por caminos distintos.

2. Adiós a la pasión

Se pasó la hora de pasarla rico en la cama, de darle protagonismo a la lujuria y no te diste cuenta. Lo buscas, tratas de complacerlo, pero ya parece que lo que antes lo emocionaba hoy no le hace ni cosquillas, entonces, él ya no está satisfecho contigo. Y no necesariamente es porque hay otra persona en su vida, ya que algunas conductas tuyas pueden estar influyendo en su libido.

3. Críticas 24/7

Antes todo le gustaba, le fascinaba cómo cocinabas, adoraba tu forma de vestir, en que fueras mimosa con él, pero resulta que ahora todo le molesta, incomoda. Esto es un claro indicio de que ya no es feliz a tu lado. Quizá ya sus expectativas de vida de pareja ahora son diferentes y la relación le está causando un estado anímico negativo. Las críticas se convierten en la tercera entre ustedes y claramente él ya no es feliz.