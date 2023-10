¿Por qué hay mujeres que cambian su estilo dependiendo de su pareja? Psicólogos explican los peligros

Muchas veces las mujeres suelen adaptar su estilo dependiendo de la pareja con la que se encuentren, luciendo como ellos, o llevando un estilo diferente en cada relación.

Estos casos lo hemos visto en famosas como Kourtney Kardashian con Travis Barker, Kim Kardashian con Kanye West, y Gwyneth Paltrow con Brad Pitt, y es que estas celebridades han cambiado sus estilos y se han amoldado al de sus parejas, algo que hasta sus fans señalan y se dan cuenta.

Todo esto tiene una explicación y se llama “personality shitfers”, o en español cambiadores de personalidad y te explicamos qué es lo que ocurre.

La razón por la que las mujeres cambian de estilo dependiendo de su pareja

Cuando alguien vive la “personality shitfers” es cuando esa persona, en este caso las mujeres cambian su estilo y hasta su personalidad para convertirse en el reflejo de su pareja.

Los psicólogos explican que esto muchas veces tiene que ver con la baja autoestima, miedo a la soledad, dependencia emocional, especialmente si tienes una personalidad flexible, “permeable” y endeble, y la de tu pareja es más potente y segura, perdiéndote por completo en él y adaptando su personalidad y estilo.

“Cuando el objetivo que tienes es que la relación funcione a toda costa, entonces puedes cometer el error de pensar que la mejor forma de que eso suceda es adaptándote a todo, dándole la razón al otro indiscriminadamente y llegando a cambiar incluso tu personalidad. Esto puede suceder por varios motivos: una autoestima muy baja, miedo a la soledad, dependencia emocional, creencia de que si esta historia no funciona, entonces estás perdido y la idealización del otro”, explica el psicólogo Rafael San Román.

Además, también puede suceder que estás tan enamorada que no te das cuenta ni siquiera que estás adaptándote a tu pareja, y sin duda, por la razón que sea, esto no es bueno, ni para ti, ni para él, ni para la relación.

“Esa persona se desdibuja por completo y no sabe ni quién es. Por supuesto, se queda sin una pizca de autoestima. El problema de querer contentar o ser aceptado por otra persona es que te pierdes a ti. Cuando pones el foco en el otro y mueves toda tu vida para encajar en la suya, pierdes tu individualidad y todo aquello que te hace una persona especial”, explica la psicóloga Silvia Llop.

No está mal hacer “match” de vez en cuando, ni tener similitudes con tu pareja, pueden tener muchas cosas en común, pero llegar a anular tu estilo y personalidad y adaptarte a él, forzando el parecido sí está mal y es importante que no lo hagas y no caigas en eso.

Y si ya te comportas así, como Kourtney y Kim, entonces ve recuperando tu estilo e identidad poco a poco y no seas la copia de tu novio.