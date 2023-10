Profesor descubre nueva técnica de alumnos para copiarse: “Otro nivel”

La tecnología influye en todos los aspectos de la vida, incluyendo en la forma cómo los estudiantes hacen sus chuletas o se copian en los exámenes. Los dispositivos electrónicos y teléfonos inteligentes abrieron un nuevo abanico de opciones, lejos del viejo modo de escribir las respuestas en las palmas de la mano, en las piernas o de tener papelitos escondidos sin que el profesor los vea.

Una de las nuevas técnicas de chuleta las compartió asombrado el profesor Álvaro con un video por medio de su cuenta @alvaropatoon en TikTok. Su grabación es viral.

En el video el educador contó que la trampa se la mostró uno de sus estudiantes con un video de Youtube. Quedó asombrado con la técnica, a la cual calificó de “de otro nivel” y explicó cómo es a través de su publicación en la red social china, causando también asombro en otros educadores y risas por parte de tiktoker estudiantes.

Con su video, Álvaro mostró la nueva técnica de copiado en los exámenes. Mostró que para ello, los alumnos usan sus cartucheras semiabiertas. Lo primero que se ve son bolígrafos, lápices y marcadores, pero al tocar, es la pantalla de un teléfono. Al desplazar la pantalla con el dedo, salen los textos y fórmulas del examen.

“Me he quedado sin palabras, esto es completamente otro nivel de la chuleta, no tiene ningún tipo de sentido. Madre mía no se nota nada, esto ya es otro nivel”, dijo el profesor Álvaro.

Destacó que “esto ya se nos va de las manos. Pienso revisar los estuches cada día”.

Reacciones

La publicación del profesor Álvaro generó decenas de comentarios. Muchos estudiantes compartieron sus experiencias, afirmando que por eso, sus profesores no les dejan tener, ni siquiera cartucheras en sus mesas o pupitres.

“En los exámenes no se les deja el estuche al alumnado en la mesa”, “en mis tiempos (hace 8 años) jajaja estuches fuera de la mesa solo un boli y lápiz como muchísimo”, “sólo por ese nivelazo le ponía un diez”, “yo cuando iba a 5º y 6º, mi profesora nos decía que los estuches al suelo, y en la mesa solo lápiz y borrador”, fueron algunos comentarios.

Alguien aconsejó al profesor: “Lo que tienes que hacer es decirles: ‘En la mesa lápiz y goma’, y ya está, es lo que hace mi tía es profesora”. Otra persona destacó: “En mis exámenes no me dejaban tener el estuche en la mesa, sólo lápiz y goma, y esto hace ya más de 25 años”.