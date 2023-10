Las mejores formas de “romper el hielo” si te has enamorado de una persona introvertida

La comunicación asertiva es clave en toda comunicación de pareja. No importa en qué punto te encuentres con esa persona pero es aún más importante comenzar con el pie derecho que tengan conversaciones en las que dejen claro sus emociones y expectativas.

Sin embargo, a veces puede ser complicado dar ese primer paso a conversaciones “incómodas”, sobretodo si te has enamorado de una persona introvertida.

Cuando un introvertido se enamora, puede empezar a volverse más pegajoso o necesitado. Esto se debe a que sienten tanto por la persona, que quieren estar cerca de ella todo el tiempo. Pero eso puede que no lo digan abiertamente, pero necesitan socios que los hagan sentir seguros validados.

Pareja Así puedes comunicarte con una persona introvertida (Freepik)

Hay ciertas cualidades que hacen que la relación con una persona introvertida sea tan fuerte. Y si bien estos pertenecen a cualquier relación sana, son de sumo valor y fundamentales para alguien introvertido. Una relación con una persona introvertida surgirá de construir cimientos y derribar muros… y lo que derribes, debes reconstruir.

A un introvertido le llevará tiempo bajar la guardia y abrir su corazón. Se moverán lentamente y se tomarán su tiempo para conocerte realmente antes de comprometerse porque quieren estar seguros.

Amor Una persona introvertida tiene emociones profundas pero le cuesta expresarse (Freepik)

Se necesita paciencia para comprender que un introvertido está seguro en su propia vida, por lo que será necesario un esfuerzo para demostrarle que está seguro contigo y que tienes buenas intenciones. Eso sí, ellos se asegurarán de que sepas que solo tienen ojos para ti y nunca dudarás de su amor. No siempre les resulta fácil conectarse, pero cuando finalmente lo hagan, la conexión será sólida.

Así puedes romper el hielo si te has enamorado de un introvertido

¿Alguna vez te has enamorado de una persona introvertida y has querido iniciar una conversación con pero no estabas segura de cómo romper el hielo? Muchas veces queremos iniciar una conversación con un desconocido o alguien a quien recién estamos conociendo y cada día hay que hacer un esfuerzo para iniciar pero no sabemos cómo.

El problema es que si la otra persona se encuentra en la misma situación, entonces no se llevará a cabo ninguna conversación debido al punto muerto que se está produciendo. Todos hemos pasado por eso en algún momento pero si en ti está dar el primer paso, aquí te decimos cómo puedes lograrlo.

Pareja Así puedes comunicarte con una persona introvertida (Freepik)

Haz preguntas de rutina abiertas y cerradas

Una de las mejores y más sencillas formas de romper el hielo con alguien es simplemente hacer preguntas de rutina abiertas o cerradas. Éstas son simplemente preguntas que brindan información general sobre la otra persona que puedes utilizar para conocerla y continuar la conversación.

Puedes utilizar preguntas cerradas que requieran una respuesta de “sí o no” o preguntas abiertas que inspiren a la otra persona a hablar.

El mejor consejo es empezar con una pregunta cerrada para descubrir algo básico y de ahí hacer una pregunta abierta para mostrar que te interesa saber más de cierto tema.

¿Cuál es tu mejor recuerdo de la infancia?, ¿Cuál era tu mayor miedo cuando eras niño?, ¿Cuál era tu materia/clase favorita en la escuela?, ¿Qué es lo más importante que aprendiste cuando eras niño?

¿Crees en el amor verdadero o en el amor a primera vista?, ¿Crees que las personas están hechas el uno para el otro? Describe la cita más romántica que puedas imaginar.

pareja Enamorarte de un introvertido puede ser un desafío respecto a la comunicación (Freepik)

Haz un comentario espontáneo positivo o humorístico

Esto lo puedes hacer a partir de algo que ambos tengan en común o que hayas visto y te haya parecido gracioso. Hacer un comentario sobre una experiencia compartida es una técnica que puede utilizar para iniciar una conversación adicional. Sólo asegúrate de mantener una actitud alegre y optimista en lugar de negativa o quejosa (a menos de que ambos entiendan el sarcasmo). La idea es observar y escuchar a la gente y luego hacer un comentario ingenioso o humorístico para hacer reír a la gente.

Elogia

A todos nos gustan los elogios y, al seguirlos con una pregunta cerrada, les damos la oportunidad de dar una respuesta rápida. También puede limitar la vergüenza que algunos sienten cuando un extraño los felicita. Darle un cumplido a otra persona seguido de una pregunta cerrada es otra buena forma de romper el hielo con un extraño. Eso sí, deben ser breves y sinceros. No seas demasiado personal.