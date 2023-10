Cómo llevar tenis con elegancia y glamour a los 60 años: hasta Carolina Herrera lo aprobaría

(Dress for my day/Pinterest)

A los 60 años no hay nada prohibido a lo que moda se refiere, solo debes aprender tips que eleven tu look, por ejemplo, cómo llevar tenis con elegancia.

Estos son nuestros aliados imbatibles para el día a día por su comodidad, versatilidad y economía, ya que calzan perfecto tanto en pantalones, faldas o vestidos como veremos a continuación.

Cómo llevar tenis con elegancia y glamour a los 60 años

Con un traje sastre

Ahora no es obligatorio llevar tacones con un traje sastre para ir a la oficina. Este calzado deportivo ya forma parte de los looks elegantes usados para nuestro desempeño laboral, ya que la comodidad no tiene precio a la hora de salir, sobre todo si te espera una larga jornada o tienes planes después de esos compromisos.

Jeans, pero con blazer

Y si te preguntas sómo llevar tenis con elegancia, Kate Middleton tiene la solución. Si la propia princesa de Gales hace esta combinación por algo será.

La clave es elevar el nivel del look con un blazer, pues solo con una camiseta y jeans podría verse muy aburrido. Crean una imagen casual, ya sea para pasear, ir al trabajo, cenar o ir de compras.

Puedes llevar este outfit con una camisa o una t-shirt básica y listo, un look sencillo pero con mucho estilo que te hará lucir muy bien.

Recuerda que los tenis en tonos neutros como blancos o negros son los más adecuados para esta edad, así que evita los estampados o brillos.

Vestido midi

El vestido midi luce muy bien a esta edad y todas lo amamos por su frescura, sin importar el compromiso social.

Es una prenda que no puede faltar en tu clóset y lo puedes combinar con tenis para un look relajado y cómodo. Al igual que la versión anterior, lo puedes elevar al agregar una chaqueta de cuero o blazer, pero si te interesa tener ese aire romántico, fresco y sencillo que impera todas las primaveras, los vestidos floreados, coloridos y cargados de detalles femeninos como volantes o estampados estarán a la orden del día.