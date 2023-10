Por esto es que hablar con apodos con tu pareja es un mensaje de deseo tan poderoso

Los apodos cariñosos son un método notablemente universal para ser demostrativos, mostrar afecto y proyectar ternura cuando estás en una relación de pareja. Esto puede ser emocionalmente positivo ya que Cuando alguien te llama “preciosa” y así es como quieres que esa persona te considere, en realidad puede aumentar la atracción que sientes por esa persona.

Es común escuchar a las parejas usar apodos cariñosos entre sí, como bebé, cariño, amorcito y una larga lista. Estos son lindos y pueden darle a la pareja algo más para vincularse ya que se trata de un nombre que sólo ellos pueden usar el uno para el otro. Pero, ¿qué significa usar apodos para una relación?

pareja Así es como los apodos cursis ayudan en tu relación (Freepik)

El significado de referirte a tu pareja con apodos

Según los expertos, los apodos cariñosos no son definitivos para que una relación dure, pero pueden hacerla más divertida. Entonces, ya sea que sean una pareja demasiado tierna e infantil o que prefieran algo más picante y sexy, detrás de cada apodo hay un mensaje deseo poderoso.

En primer lugar, debes saber que, aunque los apodos son totalmente normales, no son para todos. Si no los usan, no significa que la relación estará condenada y si los usan, nada garantiza que durarán para siempre pero pueden reforzar vínculos especialmente si los usan discretamente.

pareja Puedes optar por usar apodos tiernos o más picantes (Freepik)

Según expertos en relaciones, el secreto de los apodos es lo que da a las parejas la emoción de tener algo que es exclusivamente suyo, que puede generar intimidad y cercanía. Básicamente, un apodo basado en una experiencia compartida o una broma interna puede acercarlos, porque es algo que solo ustedes dos entienden.

Un estudio de poco más de 1000 adultos realizado por Superdrug Online Doctor descubrió algunos efectos secundarios positivos del uso de apodos cariñosos. Se encontró que el 90% de las personas que usan apodos dulces y simples estaban perfectamente contentos en sus relaciones, en comparación con sólo el 56% de las parejas que dijeron que estaban contentos, pero no usaron apodos. nombres.

En última instancia, usar apodos no tiene por qué significar nada para su relación, pero en algunos casos, pueden acercarte y hacer que tu relación sea un poco más divertida.

Pareja Ten cuidado con la forma en la que usas apodos con tu pareja (Freepik)

La otra cara de la moneda

A veces se utilizan apodos para tener poder sobre otra persona. Si tu pareja te llama “nena” o “cariño”, puede ser una forma de decir que tiene control sobre ti. Según muchas tradiciones y filosofías, hay un gran poder en nombrar cosas y cuando este poder lo ejercen quienes eligen usarlo para su propio beneficio, los apodos y otras comunicaciones relacionadas con la forma en la que te llaman pueden causar un gran daño.

Los apodos pueden ser divertidos pero deben establecerse siempre con respeto, nunca con el fin de hacer menos o ridiculizar al otro.