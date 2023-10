Hombre asume el reto de tomar 2.000 vasos con cerveza en 200 días

Un hombre británico asumió el reto de tomar 2.000 vasos con cerveza en 200 días y ha mantenido el desafío dando un reporte diario a sus seguidores por medio de su cuenta de TikTok.

El sujeto se llama Jon May y tiene 25 años. Para alcanzar la meta, se propone a beber 10 vasos con cerveza al día, todos los días. Su reto lo ha hecho viral con millones de visitas en su cuenta @j0nmay de la red social china, también ha ganado un promedio de 80 mil seguidores.

“Pensé que la mejor manera de intentar donar algo de dinero a la economía del Reino Unido es beber mucho alcohol”, dijo al medio Vice ante el cual admitió que el reto puede ser de riesgo para su salud.

“Por un lado, básicamente estás matando tu hígado y, por el otro, estás haciendo algo ligeramente impresionante”, manifestó.

Jon se acerca a la meta y ha gastado aproximadamente 9.300 dólares en cerveza y sidra.

Vice dice que el sujeto no sólo tramite su desafío diario en TikTok, sino que tiene una hoja de cálculo para llevar un registro.

Salud

Aunque sus seguidores expresan su admiración por casi haber alcanzado el reto, muchos le advierten que podría estar matando su hígado.

“Esto equivale aproximadamente a ocho bebidas estándar al día. Si haces esto durante 20 años, tendrás una probabilidad de 50/50 de sufrir cirrosis”, le dijo un usuario.

No es falso que el licor afecta al hígado. El exceso en la ingesta de alcohol es lo peor que puede haber para este órgano y desencadenar en enfermedades como hepatitis alcohólica, hígado graso, cirrosis o cáncer de hígado.

Entre los síntomas de afecciones en el hígado están la falta de apetito, ictericia, dolor abdominal, fiebre, náuseas y vómito.

Es importante acotar, que el hígado sólo sufre con el licor si se consume en exceso de forma moderada, es muy probable que no cause problemas. De allí, que hay que tomar en cuenta que puedes disfrutar, pero sin dejarse devorar por el alcohol. No dejes que el exceso te atrape.

Ante cualquier síntoma de afección hepática, el consejo es acudir al médico. Un especialista colocará el tratamiento adecuado para mejorar. Recuerda que todo a tiempo, es tratable.