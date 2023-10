Síndrome de abstinencia emocional tras una ruptura: 5 claves para detectarlo y cómo superarlo

Si te sientes muy angustiada con tu vida amorosa, seguramente puedes estar padeciendo el síndrome de abstinencia emocional tras una ruptura.

Este es un muy común en una separación y tiene su base en razones científicas: nuestro ser amado genera serotonina, endorfinas y dopamina en nosotros, así que cuando se marcha y no obtenemos su validación, experimentamos la pérdida como quien supera una adicción.

“Cuando el amor se rompe, de igual que cuando alguien deja las drogas, pueden aparecer efectos secundarios como las conductas depresivas u obsesivas, e incluso el síndrome de abstinencia. Generalmente, este síndrome, ya sea emocional o por abuso de drogas, provoca síntomas psicológicos y físicos, porque afecta a nuestro sistema nervioso”. — Colegio de Medicina Albert Einstein

Claves del síndrome de abstinencia emocional tras una ruptura

Gestionas de manera disfuncional la separación

Es normal sentirse triste, tener pensamientos recurrentes o nostalgia, pero debes prestar atención si sientes desesperación y que tus sentimientos están desbordados. Ansiedad, angustia, desesperanza y sensación de culpa que no te deja en paz.

Durante la abstinencia emocional estás obsesionada con tu pareja (Freepik)

Piensas que no puedes vivir sin ella

Esto es un claro ejemplo de la dependencia emocional pues cuando esa persona se marcha, perdemos toda la ilusión, la alegría y pérdida de interés para realizar cualquier actividad. También aparecen síntomas físicos como insomnio, dolores de cabeza, opresión en el pecho, pérdida de apetito, malestar digestivo, falta de atención y concentración, entre otros.

Le persigues

Tu obsesión con esa persona ha aumentado considerablemente así que lo llamas con constancia, le envías mensajes, le stalkeas en todo momento en redes sociales, por ejemplo.

Quieres volver con tu pareja

Aunque las cosas no hayan cambiado, aunque sepas que todo volverá a ser lo mismo, aún así quieres estar con él para que deje de doler tanto. Ese pensamiento es poco racional y está muy sesgado, ya que no se está aceptando que la situación ha cambiado.

Quieres aliviar tu dolor volviendo con esa persona, aunque sepas que no es para ti (Freepik)

Sentirte poco valiosa

Empiezas a cuestionar tu valor personal, tu belleza, tu forma de ser... Crees que si fueses diferente, esa persona no te habría abandonado o rechazado. Estos pensamientos autodestructivos como “no soy suficiente”, “no valgo tanto como pensaba” o, por el contrario, falsas creencias como “si esa persona no hubiese aparecido, estaríamos juntos”, “no le he demostrado suficiente amor, pero si lo hago volverá conmigo”, no ayudan en nada.

¿Cómo superar el síndrome de abstinencia emocional?

Es importante considerar recibir ayuda psicológica para trabajar la dependencia emocional y reforzar el amor propio. Debes empezar por aceptar ese cambio, elaborar el duelo, centrarnos en actividades que nos hagan sentir bien y nos permitan crear nuevas ilusiones, no resistirse a sentir dolor y evitar el contacto con la expareja.