Médico advierte sobre los tres frutos secos que se deben eliminar de la dieta diaria

Los frutos secos son uno de los alimentos más recomendados por los expertos en nutrición, ya que aportan una gran cantidad de nutrientes a nuestro organismo.

Por ejemplo, los frutos secos contienen una buena cantidad de ácidos grasos omega-9, esteroles, ácido fólico, potasio, hierro, calcio, fósforo, magnesio, selenio, vitaminas E y B y fibra.

Sin embargo, la clave de su consumo también se encuentra en la moderación, puesto que todo en exceso es malo, igualmente hay que tener en cuenta las presentaciones en las que se venden muchos de estos frutos secos, pues no todas son saludables.

¿Qué frutos secos se deben evitar?

Cuando un médico o nutricionista recomienda comer más frutos secos, hacen referencia a la versión más natural posible, lo que quiere decir que los frutos secos de venta comercial con añadidos y que se pueden conseguir en los supermercados y tiendas de comida deberían descartarse.

Uno de estos frutos secos que no se deberían comer son los que vienen cubiertos con sal, que consigue potenciar su sabor y se han popularizado mucho, no obstante, las altas dosis de sal que pueden causar varios problemas de salud, como la hipertensión, la insuficiencia cardiaca, etc.

Otro tipo de fruto seco que debes evitar son los que están cubiertos con miel, azúcar u otra clase de dulce. Como bien sabemos, los azúcares refinados elevan el riesgo de tener obesidad, sobrepeso y diabetes tipo 2.

Tampoco es buena idea comer frutos secos fritos, ya que eso los convierte en un alimento procesado, nada saludable. La fritura hace que su densidad calórica aumente considerablemente, y todas las grasas buenas que pueden aportar se convertirán en grasas malas para nuestro organismo.

Una opción que también se ha popularizado mucho son los frutos secos tostados, y esta sí es saludable, solo debes asegurarte de que no tengan sal o azúcar añadidos.