Joven contó el secreto para disfrutar una vida de lujos sin pagar

¿A quién no le gustaría tener una vida de lujo y comodidad sin tener que pagar nada? Es muy probable que todos quienes lean esta pregunta respondan que sí. Por eso, una joven contó en sus redes sociales cómo hace para disfrutar de cosas caras sin poner ni un sólo centavo.

La chica publicó su truco en la cuenta @girlsthatinvest de Instagram, donde es viral con más de seis mil ‘me gusta’ y miles de comentarios.

Indicó que su truco le ha permitido obtener una cafetera Nespresso y otros objetos costosos.

La clave

The Barista Express Impress Cafetera Express (Cortesía)

Explicó que el secreto es “unirse al grupo de Facebook del vecindario más rico de tu localidad” porque las personas en este tipo de grupo suelen compartir información sobre sus cosas costosas y casi en desuso, que ya no necesitan.

“Siempre están haciendo posts tipo ‘tengo una cafetera Nespresso que ya no uso, tengo un aspirador Dyson que no utilizo y está libre para una buena casa”, contó la chica, destacando que, por supuesto, ella siempre responde a los post, para aprovechar los lujosos aparatos en desuso.

Relató que de esta manera, llegó a obtener una cafetera Nespresso, Por ello, no vaciló en decirle a la gente que se una a este método, dando fe de que sí funciona.

En su publicación, una usuaria explicó que el tipo de grupo de Facebook al que ella se refiere se llama Buy Nothing. “¡Se llama grupo Buy Nothing si estás interesado! Buscas Buy Nothing [ciudad] y aparecerá. Sin embargo, normalmente le piden que confirme su dirección para asegurarse de que vive en esa área”.

Muchos usuarios, le preguntaron dónde ubicar estos grupos en esta red social. Alguien más, expuso que ha hecho lo mismo y que le ha funcionado tanto, que es mejor que ir a comprar en cualquier tienda.

“Solía pertenecer a un grupo de Facebook de Pay it forward en Auckland hace unos años, ¡Fue fantástico! Me encantó poder pasar artículos innecesarios y también agarrar cosas para nuestra familia y hogar. Mucho más fácil y agradable que jugar para vender en el mercado o Trade Me también, y es una gran manera de conocer a la comunidad”, expuso un usuario.