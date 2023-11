El viral reclamo de una profesora a su alumno porque la llamó “miss”

El ámbito de estudio da lugar a muchas situaciones entre los profesores y sus estudiantes. A veces se generan momentos gratos, pero en otras ocasiones, las vivencias no son tan relajadas, tal como ocurrió en el caso que ocupa este espacio.

En TikTok es viral la molestia de una profesora mexicana porque uno de sus alumnos la llamó “miss”, un término que traducido al español significa “señorita”.

La docente pasaba la lista y el chico contestó: “Aquí estoy miss”, sin imaginarse la cólera que le daría por haberse referido a ella de ese modo.

La mujer no ocultó su mal gesto por cómo el estudiante se refirió a ella. Al verla molesta, el chico, quien recibía su clase a distancia, le pidió perdón por haberla llamado de esa forma y aclaró que en ningún momento quiso ofenderla, sino que le salió el término porque así le dice a la maestra de ingles. El joven repetía una y otra vez “perdón”.

“Perdone, perdone, perdóneme, es maestra, perdón, es que estoy acostumbrado con la maestra de inglés, perdón, es como otro tipo de trato con ella, perdón”, expresó el estudiante.

A pesar de la reiterada petición de perdón, la docente seguía molesta y le reclamó airada diciendo: “Yo no soy la señorita del Vips (restaurante), no soy la señorita que está a cargo de nada”.

“Yo le entiendo, pero le repito…”, dijo el estudiante, quien se vio frenado en sus palabras por la profesora, quien proseguía expresando: “Me parece una falta de respeto, se los he dicho. ¿A sus profesores les dicen “mister”? Solo las mujeres no tenemos derecho a tener grados, debemos ser minimizadas a ser una simple señorita porque no merecemos tener grados académicos”.

El alumno le respondió: “Bueno maestra, pero…”. Allí volvió a ser interrumpido tajantemente por la docente, quien le enfatizó: “Doctora para ti”.

Viral

El video de la profesora con su reclamo al estudiante por haberla llamado “miss” se hizo viral a través de la cuenta @denunciamaestrosuaemex en TikTok, donde generó opiniones divididas entre quienes la respaldan a ella y quienes apoyan al alumno. En total, la publicación recibió más de 17 mil comentarios.

Hay quienes dicen que la educadora se excedió en su reclamo, ya que por parte del joven, no hubo intención de ofenderla. Otros afirman que el estudiante ha debido nombrarla con el modo profesional que se merece.

Entre quienes refutan la actitud de la profesora, hay quienes dicen que es “clasista”, ya que a pesar de que no le gusta que la llamaron “miss”, ella sí se refirió con menosprecio a las trabajadoras de los restaurantes.

“Es chistoso que dice que las mujeres no merecemos ser minimizadas cuándo ella minimiza a una persona que trabaja en vips”, “el chavo todavía se disculpó, se dio cuenta de su error entonces no había necesidad de regañarlo de esa forma”, “desde lo de referirse así a las trabajadoras o cuando dijo doctora para ti y lo empezó a ignorar, perdió el respeto, aunque tuviera un punto válido”, fueron algunos de los miles de comentarios.