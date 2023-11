Descubre los números que harán estallar tu suerte del 1 al 7 de noviembre

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

La ansiedad y el estrés te pasarán una mala jugada, así que tendrás que frenarlos si no quieres la situación escale a mayores. Vas a requerir mucha fuerza de voluntad para no caer en malos hábitos que te desestabilizan y exacerban los episodios ansiosos. Número de la suerte: 87.

Tauro

Del 20 de abril al 20 de mayo

No dejes que algunos eventos desafortunados que experimentan otros trastoquen tus días. Aférrate a lo afortunada que eres por tener todo bajo control en tu vida. Puedes ser empática, pero sin tomarte a pecho los conflictos de los demás. Número de la suerte: 26.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

Te ganarás un premio o alguien cercano a ti será el afortunado, pero tú también disfrutarás de ese premio. Así que mantén la fe puesta en ese sorteo. Será un regalo del cosmos para ti, pues has dado mucho a los demás y ahora te toca recibir. Número de la suerte: 72.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Es hora de que depures tu cuerpo en todos los aspectos, tanto físico, como mental, emocional y espiritual porque es hora de una renovación. Quizá se te pueda dificultar, pero te adaptarás. Solo requerirás mucha paciencia y constancia. Número de la suerte: 33.

Leo

Del 23 de julio al 22 de agosto

Si estás soltera, es posible que conozca a alguien que te hará feliz por un buen tiempo, pues te mostrará parte de su mundo y quedarás maravillada. Además, te sentirás libre porque no te atará, te dejará ser quien eres. Número de la suerte: 01

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Se iniciará un ciclo de bonanza, por lo que podrás finiquitar algunas deudas y te darás algunos gustos, esos que te has reprimido por la situación económica que atraviesas. Busca invertir y multiplicar ese dinero que ingresará a tus arcas. Número de la suerte: 20.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Se termina una relación, ya sea de amistad, noviazgo o laboral, pero vas a ponerle fin o te pondrán límites, porque se está tornando tóxico para todos los involucrados y algunos de los involucrados está cansado y avanzar. Número de la suerte: 56.

Escorpio

Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Estás armando una tormenta en un vaso de agua, estás siendo intensa y eso te impide ver lo que realmente está ocurriendo, que por supuesto no es en la magnitud como lo presentas. Busca la opinión de la persona de confianza para que te ayude. Número de la suerte: 14

Sagitario

Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Vas a tener que hacer algunos recortes en tus gastos, porque hay mucha fuga de dinero en tus finanzas. Has estado derrochando los recursos y a la hora de pagar vas a notar esto en el saldo a pagar. Debes ser más consciente. Número de la suerte: 63.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Sal con tu pareja, dedíquense tiempo de calidad, aventúrense a probar cosas nuevas, visitar lugares nuevos. Esto avivará la llama del amor y sentirán que la relación se fortalecerá. También será necesario que tomen algunas decisiones drásticas. Número de la suerte: 44

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

No hay peor ciego que el que no desea ver, y tú estás negada a ver lo que realmente ocurre porque los miedos te superan. Déjalos de lado y verás cómo las situaciones comenzarán a cambiar para bien y sacarás mucho provecho. Número de la suerte: 09.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Escucha con atención lo que una amiga tiene que decirte. Ella no buscará sermones, solo que la oigas y le brindes tu ayuda sincera como lo has hecho. Más adelante puedes cuestionar algunas de sus conductas, pero ahora no será el mejor momento. Número de la suerte: 07.