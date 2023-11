Es común preguntarse qué significa que un hombre vuelva cuando eres indiferente, pues es la dinámica más repetida con aquellos emocionalmente no disponibles, los que no saben lo que quieren o bien, los tóxicos que no te sueltan del todo.

Típico que cuando estabas ahí para él pidiéndole amor y atención, sentías su frialdad y lejanía, pero ahora que has decidido caminar en solitario priorizando tu bienestar, él regresa suplicándote perdón o bien, fingiendo que todo sigue igual.

¿Qué significa que un hombre vuelva cuando eres indiferente?

Ciertamente puede ser que esa persona recapacitó y se dio cuenta, en tu ausencia, que realmente te ama y está dispuesto a cambiar por el bien de la relación porque no te quiere perder. Pero que un hombre vuelva cuando eres indiferente no siempre significa eso.

Puede suceder que solo se le haya renovado el interés por sentirse desplazado o poco importante, así que en cuanto él vea que nuevamente tiene tu atención, volverá a las viejas conductas.

Es muy común que un hombre vuelva y te dé más atención una vez que te volviste indiferente (Freepik)

Cuando alguien nota que te has vuelto distante y empieza a extrañar el cariño que le dabas, comienza la necesidad de volver a tener esa seguridad emocional que le aportabas. Él ahora hará más cosas, incluso aquellas que perdió con el paso del tiempo o que nunca hizo, para que vuelvas a ser como antes.

De igual manera, en otros casos puede deberse a que quiere establecer una nueva manera de vincularse contigo, a pesar de la ruptura. Por ejemplo, seguir siendo amigos aunque ya no sean pareja o bien darse una segunda oportunidad haciendo las cosas distintas.

Solo date la oportunidad de volverlo a intentar si él realmente cambió ( Vera Arsic/Pexels)

Si bien es difícil de aceptar, es importante recordar que hay muchas otras personas que te quieren y que valoran tu presencia en sus vidas, sin tener que arriesgarse a perderte ni hacer jueguitos mentales para que te den atención.