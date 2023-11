Se pintó de verde para Halloween y después no podía recuperar su color

La celebración de Halloween no solo se trata del famoso “truco o trato”. El disfraz desempeña un papel central en esta festividad, y a lo largo de los años, ha evolucionado hacia algo más que ponerse una máscara y una capa.

Cada vez más, los entusiastas de Halloween invierten horas y creatividad en sus disfraces para destacar entre la multitud.

Sin embargo, detrás de los disfraces elaborados y coloridos, a veces se esconde una sorpresa inesperada. Esto es precisamente lo que experimentó @mariareushuang, una usuaria de TikTok que se volvió viral al compartir su desesperación porque no se podía quitar el maquillaje corporal de color verde que usó para transformarse en un personaje de piel verde para Halloween.

El video comienza con una introducción angustiada por parte de la usuaria. Mientras sostiene una brocha de maquillaje, señala: “Estoy a punto de tener un ataque porque estaba limpiando la brocha con la que me he pintado todo el cuerpo de color verde y no se ha ido la pintura. Se me han quedado los dedos amarillos”.

Añade con preocupación: “Y estoy así porque supuestamente la pintura se va con agua”. En un abrir y cerrar de ojos, lo que debía ser un disfraz divertido, se convirtió en un desafío real.

Soluciones desesperadas

La joven busca soluciones desesperadamente. En un intento por deshacerse de su aspecto verde, se frota el cuerpo con desmaquillante, confiando en que esto eliminará la pintura. Sin embargo, a pesar de frotar en numerosas ocasiones y usar abundante producto, el color persiste, desafiando todos los intentos de eliminación. La situación se torna aún más angustiosa.

A medida que la realidad de su situación se hunde, su reacción se vuelve aún más intensa porque aunque se quitó el color verde, le quedó un tono amarillo. Exclama: “No puede ser, no puede ser, no puede ser María, ¡No! Como se me quede en la cara como un Simpson... Um buah, es que no sé, es que tengo la cara amarilla. Oh no, no, no no”.

La frustración y el humor se entremezclan en su voz, mientras se da cuenta de que no puede quitarse el maquillaje y que podría convertirse en un personaje amarillo, similar a un famoso personaje de dibujos animados.

La historia de @mariareushuang es un recordatorio cómico de que, a pesar de nuestros mejores esfuerzos y preparativos, a veces, los disfraces de Halloween pueden tomar un rumbo inesperado.

Además de compartir risas en línea, también destaca la importancia de elegir sabiamente los materiales de maquillaje y de estar preparado para cualquier desafío inesperado que pueda surgir en esta festividad única.